Muere el primer bajista de la banda Bon Jovi

Alec John Such fallece a los 70 años

“Lo vamos a extrañar mucho.” Muere Alec John Such. El mundo de la música se encuentra de luto, por el sensible fallecimiento de una leyenda del rock, la trágica noticia fue dada a conocer en las redes sociales por la banda Bon Jovi, quien confirmaba la muerte de uno de sus integrantes. Inmediatamente los usuarios lamentaron la perdida. Las malas noticias continúan llegando en este año 2022, con las lamentables muertes de distintas celebridades, desde inicios de año, no han dejado de sorprendernos los fallecimientos de estrellas que marcaron una época. Este fin de semana no fue la excepción y confirmaron la muerte de un legendario músico. Muere el bajista de Bon Jovi, Alec John Such De acuerdo con el portal The Sun, el músico de rock, Alec John Such, el bajista original de la banda Bon Jovi, murió a los 70 años. La muerte de la estrella de rock fue anunciada el domingo por el cantante principal de la banda, Jon Bon Jovi, quien destacó el papel de Such como uno de los miembros fundadores de Bon Jovi. Hasta el momento no se ha mencionado más detalles sobre el sensible fallecimiento del bajista de la Banda Bon Jovi, pocos detalles han trascendido sobre las circunstancias que rodearon la muerte del músico nacido en Nueva York. Muchos seguidores lamentaron la muerte de la estrella de rock.

Muere Alec John Such: “Estamos desconsolados “ Fue a través de su cuenta de Twitter, donde la famosa banda de rock, lamentó la sensible perdida del bajista que revolucionó este genero. “Estamos desconsolados al escuchar la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such”, dijo Bon Jovi en una publicación en las redes sociales . A pesar de que aún no han dado a conocer las causas de la muerte de Alec John Such, algunos usuarios mencionan que pudo haberse tratado de un ataque al corazón: “al parecer murió de un infarto en un concierto reciente, no pudo soportarlo”, dijo un internauta en Twitter. Archivado como: Muere Alec John Such

“Lo vamos a extrañar mucho.” Según Bon Jovi: “Era un original”. El cantante dijo que Such fue quien unió a los miembros de la banda: “Hoy estos recuerdos especiales traen una sonrisa a mi rostro y una lágrima. Lo vamos a extrañar mucho.”, decía la publicación en las redes sociales de la agrupación. Tal fue presentado a Jon Bon Jovi a principios de la década de 1980 mientras trabajaba para un lugar de música de Nueva Jersey, según la revista de entretenimiento Variety . Según los informes, los dos músicos se conocieron después de que el cantante actuara en el salón de baile como el acto musical Jon Bon Jovi & The Wild Ones. Archivado como: Muere Alec John Such

Reconocido bajista del rock La pareja finalmente unió fuerzas con otros tres amigos para formar su propio grupo, que se convertiría en la banda ganadora del premio Grammy Bon Jovi. Tales dejó la banda en 1994 después de que comenzó a agotarse. “Se sentía como trabajo, y no quería trabajar”, ​​dijo Such en una entrevista previa con Asbury Park Press, según Variety. “Para empezar, la razón por la que me metí en una banda es porque no quería trabajar”. Además de su trabajo en el escenario, el bajista también trabajó detrás de escena y dirigió varios actos a lo largo de su carrera. Si bien ya no es miembro formal de Bon Jovi, Such hizo algunas apariciones esporádicas como invitado con el grupo a lo largo de los años. Archivado como: Muere Alec John Such