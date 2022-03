“Lo que pasó ayer me llena de dolor, de vergüenza y de mucha rabia”, dijo Mauricio Kuri, gobernador del estado de Querétaro, en rueda de prensa. “No tengo palabras para condenar la violencia, el abuso y la sinrazón de lo que ocurrió ayer, pero no estamos para calificar con palabras sino para actuar y eso es lo que vamos a hacer”.

Víctimas por doquier

“Aunque no hay muertos no podemos decir que no es una tragedia”, dijo el mandatario estatal y agregó que hasta este domingo tres personas continuaban en condición grave, 10 estaban delicados y 10 más sufrían heridas que no eran de gravedad, según recogió The Associated Press.

“No vamos a ocultar nada. Sé que las imágenes del estadio son perturbadoras y que se han difundido nombres de personas que, supuestamente, han fallecido; pero hoy confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica”, puntualizó. Muere un aficionado del fútbol tras brutal pelea de barras.