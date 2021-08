El director Axel Braun recordó a fallecida actriz de 60 años, quien protagonizando la primera película que escribió en 1990, Fantasy Nights. “Escribí el papel principal específicamente para ella porque tenía mucha clase y tenía un aura de inocencia que encajaba perfectamente con la historia que quería contar”, dijo en las redes sociales.

“Cuando la conocí en la mesa leyendo, me dijo que, al igual que yo, no fumaba, no bebía ni consumía drogas, lo cual era muy inusual para la época, e inmediatamente noté que era extremadamente profesional, agradable y meticulosamente preparado, que es algo que definitivamente ayudó a que esa producción fuera suave y placentera. Me encontré con ella varias veces a lo largo de los años en el Festival de Cine de Cannes, porque le encantaba viajar y disfrutaba de las mejores cosas de la vida. Y por mi experiencia con ella, ella era una” agregó.