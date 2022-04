Muere la galardonada actriz de Sopranos Rae Allen

La madrugada de este miércoles, Raffaella Julia Theresa Abruzzo, conocida artísticamente como Rae Allen, falleció apaciblemente mientras dormía a la edad de 95 años. La afamada actriz fue reconocida por su participación en grandes películas como Sopranos y A League of Their Own.

La fama y el cine

Rae Allen alcanzó la fama y el reconocimiento por sus papeles en la película de 1992 A League of Their Own y en la serie televisiva The Sopranos. La actriz formó parte de programas como The Untouchables o de All in The Family, donde interpretó a Amelia, la famosa prima de Edith Bunker.

También hizo una aparición en la recordada serie de televisión Seinfeld, dónde era la Sra. Sokol, justo antes de que la eligieron para interpretar a la tía Quintina Blundetto en el drama criminal que arrancó en 1999 y terminó seis temporadas después 2007: Los Sopranos.