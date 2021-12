Muere veterana actriz británica.

Comenzó su carrera desde los 12 años.

Se desconoce la causa de muerte. Muere Sally Ann Howes. Es momento que no se conoce la causa de la muerte. Según el portal de Sin Embargo se informó que falleció en Palm Beach Gardens, Florida, el pasado domingo. Sally Howes, una actriz británica, quien comenzó su carrera a la corta edad de 12 años en la película ‘Thursday’s Child’ de 1943, en la que interpretó a una colegiala convertida en actriz de mucho éxito. Sus padres, Bobby Howes y Patricia Malone también eran actores. Howes apareció en más de 140 películas, musicales, obras de teatro y por si fuera poco, también participó en proyectos de televisión, como la adaptación a la pantalla de ‘Nicholas Nickleby’ de Charles Dickens y ‘The History of Mr. Polly’ (‘La historia del señor Polly’). Su papel más emblemático fue sin duda alguna el de Truly Scrumptious en ‘Chitty Chitty Bang Bang’. Fallece la veterana actriz Sally Ann Howes Howes dejó una huella en el ámbito teatral. La actriz fue nominada a un premio Tony por su actuación en ‘Brigadoon’ en la Ópera de Nueva York en 1962. De acuerdo con el portal de Sin Embargo, los últimos años de su carrera los dedicó únicamente al teatro. Su última aparición en la pantalla fue en la serie limitada ‘Secrets’ y esto fue en el año 1992. Por su parte en el año 1968, Sally Howes estrenó su película más conocida, ‘Chitty Chitty Bang Bang’. En el filme daba vida a Truly Scrumptious que confesaba que la historia del auto volador había sido creada por Ian Fleming, quien es el autor literario de James Bond, pues la creó a partir de los cuentos que inventaba para su pequeño. El filme fue calificado como un clásico del cine infantil.

Su sobrino confirmó el deceso de la actriz británica Su sobrino, Toby Howes, anunciaba la noticia del fallecimiento a través de Twitter: “Puedo confirmar el fallecimiento de mi amada tía Sally Ann Howes , quien murió pacíficamente mientras dormía ayer. Mi hermano y yo pensamos que Sally Ann podría llegar a ver la proyección navideña de ‘Chitty Chitty Bang Bang'”. “Me entristece mucho escuchar sobre la muerte de Sally Ann Howes, mejor conocida por interpretar Truly Scrumptious en Chitty Chitty Bang Bang. Me encantó ver esta película mientras crecía RIP Sally”, es otra de las condolencias que circulan en Twitter.

Sally Ann Howes llega a Broadway con sus increíbles interpretaciones De acuerdo al portal The Hollywood Reporter anteriormente, la actriz Sally Howes protagonizó ‘Paint Your Wagon’ de Lerner y Loewe, apareciendo con su padre quien también fue actor, también hizo presencia el popular cantante y bailarín Bobby Howes, y en otra comedia musical llamada ‘Summer Song’. Howes llegó a Broadway en febrero de 1958 para interpretar el papel de Eliza Doolittle en la serie original de ‘My Fair Lady’ de Lerner y Loewe , compartió créditos con Andrews saliendo ambos para protagonizar la producción del ‘West End’ del espectáculo, otra más sumada a la vida de Sally. Archivado como: Muere Sally Ann Howes.

Sally Howes también entonó melodías musicales “Fue absolutamente maravilloso cuando estás probablemente en el programa más grande que jamás se haya escrito. Ciertamente está entre los 10 primeros ”, dijo la actriz a Playbill en 2007, informó The Hollywood Reporter. “ Lo disfruté inmensamente. Me encantaba el público estadounidense, me encantaba el programa y disfrutaba estar en Estados Unidos (Broadway) en ese momento era la capital de los musicales “. De acuerdo al portal anteriormente citado, como interés romántico del inventor de Dick Van Dyke, Caractacus Potts, la actriz británica interpretó temas maravillosos como ‘Toot Sweets’, ‘Lovely Lonely Man’, ‘Hushabye Mountain’ y por si fuera poco, como una figura con cuerda, ‘Doll on a Music Box’. En ese entonces según informó el portal ya citado que Richard y Robert Sherman estaban a cargo de la música.

Se crearon dos muñecas Barbies en honor a Truly Scrumptious ‘Music Box’ era su favorita, esto lo comentó en una entrevista realizada por Rosie O’Donnell en 1998 según data The Hollywood Reporter. “Fue lo más difícil del mundo. Realmente estaba muy orgulloso de ello. Lo hice en el set. Estaba un poco nervioso por eso, con unos 150 extras. Me pusieron en esta caja y me fui. ¡Y lo conseguí en una sola toma!”, agregó. Un dato que quizá no conocías es que con la película se crearon dos muñecas Barbie basadas en Truly Scrumptious el emblemático papel protagonizado por Sally. Howes nació en Londres el 20 de julio de 1930. Su madre fue la actriz y cantante Patricia Malone, informó el portal The Hollywood Reporter.

Sally Ann Howes tenía gran amor por el teatro Su primer amor entre la música y el cine sin duda fue el teatro. Sally hizo su gran debut en el escenario en Caprice de Sandy Wilson, después protagonizó el papel de la hija de su padre en la vida real durante dos años (1953-54) en ‘Paint Your Wagon’. En una entrevista realizada en el año 2013 con The Palm Beach Post, compartió que su padre trató de eclipsarla según lo difundido en The Hollywood Reporter. “Fue la primera noche y detuve el programa con ‘What’s Goin’ on Here’. Los aplausos siguieron y siguieron, moví mis ojos a la izquierda del escenario y vi a mi padre venir varias veces, un poco demasiado pronto, intencionalmente. En un ensayo, el director nos dijo: ‘Escuchen, tienen que seguir como dos artistas y luchar'” expresó Sally en la entrevista. Archivado como: Muere Sally Ann Howes.

Fue hasta 1957 que se convirtió en toda una estrella “Mi padre me enseñó todo con el ejemplo, pero también me dio cosas que hacer si alguien jugaba conmigo en el escenario. Entra de inmediato con el aplauso de alguien y lo matarás. Y si alguien se está riendo, levanta un cigarrillo o acaricia tu cabello, usa algún gesto que aleje el ojo y la oreja del otro intérprete. Es como tener la bomba atómica “, comentó. Fue en el año 1956 en ‘Summer Song’ y en 1957 en ‘A Hatful of Rain’ que estableció su reputación como toda una estrella. Un mes después de contraer matrimonio con el compositor y letrista ganador del premio Tony Richard Adler, Howes se unió a ‘My Fair Lady’ en Broadway. “El director Moss Hart me dio total libertad para crear mi propia Eliza”, compartió.

Sally Howes compartió sus más grandes experiencias “La mejor tarde que tuve fue mi primera matiné”, recordó. “Fue la actuación antes del último show de Julie, y él quería que yo tuviera en mi haber. Moss me presentó. Anunció que ‘Julie Andrews no interpretará a Eliza Doolittle’ y se escuchó un gemido audible”, dijo durante la entrevista según The Hollywood Reporter. “La audiencia se sintió engañada y yo inmediatamente sentí que me habían arrojado a los lobos. Pero al final de la actuación, los había convertido; fue un artista y una audiencia descubriéndose mutuamente, y fue estimulante “, argumentó Sally. Howes interpretó a Eliza durante 11 meses.

La actriz británica también realizó musicales En el año 1958 protagonizó junto a Gordon MacRae una versión en el ámbito musical d del cuento de ‘Henry The Gift of the Magi’, junto a su esposo Adler escribiendo la melodía que llevaría su personaje. Después regresó a Broadway en 1961 para presentar esa obra de Adler Kwamina, según el portal ya citado. Después recreó su papel en ‘Brigadoon’ en una actuación totalmente privada de la Casa Blanca por invitación del presidente de aquel entonces, Kennedy, cabe mencionar que también cantó para los presidentes Eisenhower y Johnson. Luego regresó como Fiona para realizar una producción de ABC en el año 1966 que coprotagonizó junto a Robert Goulet y Peter Falk. Archivado como: Muere Sally Ann Howes.

Deseaba tener una amplia carrera cinematográfica Sally Ann Howes regresó a Broadway en el año 2000 para interpretar a una profesora de música, quien llevaba por nombre Julia, en el drama musical ‘The Dead de James Joyce’ , esto llevó a que obtuviera una nominación a Drama Desk. “Me hubiera gustado tener una carrera cinematográfica, pero no la perseguí, simplemente me encantaba conectarme con una audiencia. El teatro es una droga”, compartió. El matrimonio de Sally no tuvo tanto éxito pues Howes y Adler se divorciaron en 1966, aunque cabe mencionar que ella permaneció muy cerca de sus hijos adoptivos Christopher, el cual falleció en 1984, y Andrew. Después de eso, Sally se casó con el agente literario Douglas Rae en 1972.

Sally Ann Howes, la gran actriz británica No cabe duda que la actriz británica dejó un gran legado, pues su papel en Chitty Chitty Bang Bang jamás será olvidado tan fácilmente, pues marcó a más de una persona con su gran interpretación. Sally logró mucho en su carrera artística y como se lee en líneas anteriores disfrutaba de cada uno de sus logros y experiencias. Ha partido a sus 91 años de edad, y la historia de cada una de sus actuaciones seguirá viva en cada uno de sus fieles seguidores, pues fue una mujer que dio lo mejor de ella misma en todo escenario desde obras de teatro, películas y hasta en la música. QEPD Sally Ann Howes. Archivado como: Muere Sally Ann Howes.