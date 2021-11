Ella era considerada primera actriz luego de participar en algunos proyectos que tuvieron gran éxito como ‘Señora’ y deja un gran vacío en el corazón no solo de su familia, sino en el de compañeros y seguidores, quienes aún no se reponen de los decesos del actor Octavio Ocaña, quien interpretó a ‘Benito Rivers’ en la serie de ‘Vecinos’ y del eterno villano Enrique Rocha.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS RECUERDAN DE LA PRIMERA ACTRIZ?

En las redes sociales, el público de Rosita Vásquez no dejó pasar la oportunidad de enviarle un último mensaje a ella y su familia al recordarla por su trabajo en ‘Natalia del Mar’ fue en la misma publicación de sus sobrino que le escribieron, allí recordaron algunos de sus trabajos más destacados: “Martín Valiente el ahijado de la muerte, con Arquímedes Rivero, Alexis Escames y Rosita Vásquez

“Que tiempos esos que no volverán”, “que grandes recuerdos de mi niñez no me pelaba las novelas en radio con mi madre… Dios le de descanso eterno”, “una niñez sana de esos años, yo no me perdía esas aventuras de Martín Valiente por radio, rumbos la señal era tan débil que pegábamos el oído al radio para oír jeje el radio era Marca Riviera, saludos”, recordaron más personas. Archivado como: Muere actriz Rosita Vásquez