De nueva cuenta el mundo del espectáculo se viste de negro, pues a la muerte de los dos famosos mencionados anteriormente se le suma el sensible deceso de una actriz tailandesa quien perdió la vida en un fatal accidente. Mediante el portal del diario The Sun se reseñó que esta celebridad falleció a la edad de 37 años.

“Antes de esa noche en que desapareció, de repente pensé en ella. Quería llamarla. Cuando escuché la noticia, no podía creerlo. Todavía esperaba que no fuera ella”, fueron las palabras que Panida Siriyuthyothin, la madre de Nida expresó al momento de recibir la terrible noticia de la muerte de su hija.

La actriz tailandesa no fue encontrada en ese preciso momento, de acuerdo con el portal de Zona de Prensa , Nida fue encontrada dos días después de que se anunció que no se encontraba dentro de la lancha rápida, flotando en el río a unos 300 metros de donde fue vista por última vez, el muelle de Pibulsongkram.

La madre de la joven actriz se mostró desconsolada

Los amigos de la actriz no se habían percatado al momento de lo ocurrido, sino momentos después cuando ya no escucharon la voz de Nida fue que se dieron cuenta de que ella ya no estaba a bordo de la lancha, aún no se sabe con exactitud como fue que ‘Tang Mo’ cayó de la parte trasera del bote.

Lo que sorprende aún más es que según las declaraciones de su madre, la joven era una excelente nadadora por lo que podría haber salido con vida, pero al momento de haber realizado la autopsia fue que se le encontró una herida profunda en su pierna izquierda lo que tal vez causó que sus piernas no respondieran de la mejor manera. Nida murió a la edad de 37 años. Archivado como: Muere actriz en accidente.