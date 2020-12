Se reportó la muerte de la actriz Natalie Desselle Reid, conocida por sus roles en filmes como “Madea’s Big Happy Family” y BAPS, así como la serie de televisión ‘Eve’; falleció a los 53 años de edad debido al cáncer de colon.

Lamentablemente, la actriz estaba luchando contra el cáncer de colon que la aquejaba durante varios meses ya.

A través de su cuenta de Instagram, la familia de Natalie Desselle Reid dio a conocer la devastadora noticia:

“Es con terrible pesar en nuestros corazones, que les compartimos la pérdida de nuestra hermosa Natalie esta mañana debido al cáncer de colon”.

Y continuó la publicación: “Ella fue una luz brillosa en este mundo. Una reina. Extraordinaria madre y esposa”, rezó la publicación de Instagram acompañada de una foto de Natalie Desselle Reid.

“Su diversa carrera tocó muchos corazones y será recordada y amada por eso. Naturalmente estamos en el proceso de aceptar esta profunda pérdida y agradecemos de antemano por respetar nuestra privacidad en este tiempo tan difícil”.

Al mismo tiempo que se diera a conocer la noticia sobre la muerte de Natalie Desselle Reid, su colega Holly Robinson Peete, manifestó su apoyo y las condolencias:

“La conocí cuando mi mamá era su manager. Será muy extrañada, mando muchas oraciones a sus hijos y a su esposo”.

Natalie Desselle Reid también pudo participar en la película ‘Cenicienta’ protagonizada por Brandy, así como obtener roles en producciones como ‘How to be a player’ y ‘Set It off’.