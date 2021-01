Y finalizó : “Te extrañaré cada segundo de mi existencia, y agradeceré todo instante que la vida me regaló a tu lado en 32 años. Fue un privilegio ser tu hijo, y espero haberte honrado como mi madre. Soy tu hechura, tu diseño. Me queda sólo amor y agradecimiento eterno por y para ti. Te amo”

Fue a través de su cuenta de Twitter , que Fernando compartió una triste noticia, donde menciona la sensible pérdida de su madre, con un emotivo mensaje de despedida, acompañado de una serie de imágenes.

También varios internautas no podían creer la noticia de la muerte de Lupe Vázquez: “Ay no, que gran pérdida siempre tendré un recuerdo de “Paula” de Cándido Pérez, me encantaba su personaje.”, mencionó un seguidor.

Alguno mandaron su mensaje de apoyo: “Mis más sinceras condolencias, Jorge. Qué noticia más triste para todos los que convivimos y trabajamos con ella. Descanse en Paz la querida y admirada Lupita.”

Amigos de la mexicana se mostraron tristes: “Mi más sentido pésame tuve la oportunidad de tratar y bellísima persona”.

“Extraordinaria actriz de televisión, teatro y cabaret. Figura memorable. Entrañable. Plena de talento. Mi cariño a sus hijos Balam y Fernando Canek, y mi admiración para ella: la gracia en zapatos, con todas sus acepciones. Doña Lupe es una astronauta.”, fue otro comentario.

