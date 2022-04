“Hemos perdido una matriarca de las telenovelas. Kathryn Hays protagonizó asombrosamente AS THE WORLD TURNS, durante 38 de sus 54 años. Sentidas condolencias a su familia, fanáticos y miembros de la comunidad de telenovelas”, informó el sindicato laboral que representa a artistas y locutores, a través de un tuit.

“Una gran persona”

A través de redes sociales, las despedidas no han parado y algunos de los fanáticos de la actriz no han dudado en expresar su cariño y sentir ante la noticia de su muerte. Uno de ellos, fue el youtuber de “The Locher Room”, quien escribió que se encontraba bastante triste de saber sobre la novedad; Alan, escribió que había tenido la oportunidad de trabajar con ella y pasar tiempo con la actriz.

“Con gran tristeza comparto la noticia de que nuestra querida Kathryn Hays ha fallecido. Como todos saben, crecí viendo As the World Turns y me gusta que todos los demás adoraban a Bob & Kim. Tener la oportunidad de trabajar con Kathryn y conocerla fue un placer. Atesoré nuestro tiempo juntos. Todos los que la conocimos y la amamos la extrañaremos.”, escribió Alan, youtuber y reconocido por su espacio en The Locher Room.