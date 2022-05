Este sábado 7 de mayo, se informó que la actriz Kang Soon Yeon, de 55 años de edad, perdió la vida mientras se encontraba internada en el Hospital Gangnam Severance en Gangnam-gu, Seúl, informó el medio coreano Herald Pop. Los primeros reportes indican que la muerte de la pionera en el cine coreano, se registró alrededor de las 3:00 p.m., hora local.

Kang Soon Yeon, estaba de regreso en el medio del espectáculo tras 16 años fuera de cámaras por medio de una producción de Netflix. De hecho, al confirmarse la muerte de la actriz, la cuenta oficial de Netflix Corea informó sobre la pérdida y rindieron sus condolencias a la que fue una de las estrellas más reconocidas en el mundo de la actuación . Descanse en paz.

ESTRELLA DE COREA, PIERDE LA VIDA. La actriz coreana, Kang Soon Yeon, a los 55 años de edad, pierde la vida mientras se encontraba hospitalizada. Medios coreanos, informaron que la pionera en la actuación fue hallada inconsciente en su departamento en Seúl, después de reportar que se encontraba sufriendo fuertes dolores de cabeza.

Medios coreanos, indican que la icónica estrella de cine se le diagnosticó hemorragia intracerebral, alrededor de las 5:48 p.m., por lo que fue llevada de inmediato al Hospital Gangnam Severance. En un principio, los reportes indicaron que el personal del nosocomio y los médicos evitaron hablar sobre el estado de salud de Kang Soon Yeon, debido a que estaba sumamente delicada.

Reportes indican que la actriz comenzó a tener fuertes dolores de cabeza, el día 5 de mayo. Alrededor de las 5 p.m., en su casa en Apgujeong, Gangnam, Seúl, Kang Soon Yeon fue encontrada inconsciente y sin pulso, por lo que sus familiares procedieron a llamar a emergencias para que pueda ser auxiliada de inmediato; cuando la ayuda llegó, dieron a conocer que estaba sufriendo un paro cardiaco, destacó Soompi.

"Kang Soon Yeon recibió reanimación cardiopulmonar (CPR). Además, se informó que la actriz se quejó de dolor de cabeza una vez en la mañana del mismo día y llamó al 911.", indicó Star News Corea tras dar la noticia de que la estrella de cine se encontraba inconsciente y del proceso que pasó antes de ser admitida en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde los médicos intentaban salvarle la vida.

Kang Soon Yeon, quien fue la estrella que se galardonó con ser una de las primeras actrices coreanas premiadas en el Festival de Venecia, tenía un diagnóstico reservado en los dos días anteriores a su fallecimiento. Medios de Corea del Sur, aseguraron que desde el momento en que ingresó al hospital, hasta las 11:00 p.m. (hora local) no dio signos de consciencia.

Si bien, la actriz fue admitida por un dolor de cabeza y posteriormente, un paro cardiaco, el medio Korea Oddisey informó que Kang Soon Yeon, perdió la vida por una hemorragia cerebral. La familia de la estrella, se encontraba en el lugar de los hechos e indicaron que en todo momento estuvo acompañada .

El adiós para la actriz

Kang Soon Yeon, se encontraba preparándose para volver a la actuación de la mano de Netflix con la producción de “JUNG_E” e inclusive, ya había terminado de rodar la película cuando falleció. Hace 16 años, la estrella del cine decidió dejar las cámaras y enfocarse en otro tipo de proyectos, pero recientemente había decidido volver; ahora, la cuenta oficial de Netflix Corea confirmó la triste noticia de su muerte.

“La brillante actriz Kang Soon Yeon, pionera en la industria cinematográfica coreana, falleció hoy. Fue un honor trabajar con la fallecida Kang Soon Yeon, quien siempre mostró una gran actuación y buena energía en el set. Nunca olvidaremos cada momento de la actriz Kang Soon Yeon, quien hizo todo lo posible por un buen trabajo. Que las almas de los difuntos descansen en paz.”, escribió la cuenta oficial de Netflix Corea.