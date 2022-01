Confirman la muerte de Joan Copeland

La estrella de Broadway falleció a los 99 años

Su hijo fue quien dio a confirmar la noticia MUERE UNA ESTRELLA. La famosa actriz de series y de Broadway, Joan Copeland, falleció en su casa a los 99 años de edad mientras dormía. La veterana actriz, fue una de las estrellas de obras teatrales y se distinguió por su fuerte presencia en los escenarios; la pérdida de Copeland viene un par de días después del fallecimiento de Betty White. Joan Copeland, fue hermana del dramaturgo Arthur Miller quien escribió varias obras de teatro donde su hermana estuvo presente. Al igual, fue cuñada de la icónica Marilyn Monroe. A Joan Copeland, le sobrevive un hijo quien fue el encargado de dar a conocer la triste noticia; en redes sociales, fanáticos y colegas de la actriz han expresado sus condolencias por la sensible pérdida. Descanse en paz. CONFIRMAN LA MUERTE DE JOAN COPELAND Joan Maxine Miller, mejor conocida como Joan Copeland, fue una actriz de reconestrocidas series como “Ley y el Orden”, telenovelas y obras de teatro en Broadway. Lamentablemente, la estrella de los escenarios en Broadway perdió la vida a los 99 años y fue su hijo quien dio a conocer la terrible noticia; hacia un par de años que dejó el mundo de la actuación, pero siempre figuró en alfombras rojas o proyectos especiales. En redes sociales, los internautas no han dudado en expresar su sentir hacia la pérdida que genera la muerte de Joan Copeland, señalando que “otra estrella se va” haciendo referencia a la reciente muerte de Betty White, quien perdió la vida este 31 de diciembre a los 99 años. Copeland, se destacó entre la audiencia por actuación entrañable y su brillante sonrisa.

Muere actriz Joan Copeland: ¿Quién dio a conocer la noticia? Los rumores sobre el fallecimiento de Joan Copeland, se confirmaron después de que su hijo concediera una entrevista a The Hollywood Reporter, anunciando la triste pérdida que estaba viviendo. Eric, anunció que Joan murió el martes temprano mientras dormía en su casa de Manhattan en Central Park West al medio de comunicación. La causa de su muerte no fue revelada, pero todo parece indicar que fue de causas naturales. Por el momento, los fanáticos de la actriz han externado su preocupación y dieron palabras de aliento hacia la familia en esta sensible pérdida; su trabajo, deja un legado importante y quedará representado en las series y telenovelas que realizó, para la pantalla chica. Archivado como: Muere actriz Joan Copeland

Muere actriz Joan Copeland: Una carrera impactante Joan Copeland, tiene una impresionante carrera por detrás y fue una de las figuras más importantes para la televisión chica. La actriz, fue una de los primeros miembros de The Actors Studio, trabajó en varias telenovelas diurnas; fue reconocida por su trabajo como la actriz que interpretó a las gemelas Maggie y Kay en CBS ‘ Love of Life from 1960-63, señaló The Hollywood Reporter. La actriz, también fue la villana Andrea Whiting en CBS’ Search for Tomorrow de 1967-72 y apareció en CBS ‘ The Edge of Night , NBC’s How to Survive a Marriage , CBS’. As the World Turns y One Life to Live de ABC, informó el medio de comunicación. Uno de sus trabajos más actuales en televisión, fue en ‘La Ley y el Orden’. Archivado como: Muere actriz Joan Copeland

Muere actriz Joan Copeland: ¿Y en teatro? En Broadway, Joan Copeland fue una importante actriz y se destacó junto a Ralph Bellamy y Edward Binns en Detective Story de Sidney Kingsley , y actuó como reserva de Katharine Hepburn como Coco Chanel en el musical Coco, señaló The Hollywood Reporter. También trabajó en una reposición de 1976 del musical de Rodgers & Hart Pal Joey, donde interpretó a Vera Simpson. Según el medio de comunicación, Joan Copeland llegó al escenario de Broadway 13 veces, incluidas dos de las obras de Miller: The Price de 1968 y The American Clock de 1980. Por la última obra, fue acreedora de un premio Drama Desk; la carrera de Copeland en los escenarios es basta y siempre destacó por la “genuina interpretación que realizaba”, de acuerdo con diversos críticos del teatro. Archivado como: Muere actriz Joan Copeland

Muere actriz Joan Copeland: La querida jueza de ‘La Ley y el Orden’ De sus más conocidas interpretaciones, la actriz interpretó al personaje recurrente de la jueza Rebecca Stein, entre los años 1993 al año 1997; Copeland también había aparecido en programas como The Patty Duke Show, All in The Family, ER, NYPD Blue y Chicago Hope, anunció el Daily Mail tras darse a conocer su fallecimiento. “RIP Joan Copeland: una gran actriz y hermana menor de Arthur Miller, cuñada de Marilyn Monroe. Compartió un cumpleaños el 1 de junio con Monroe, que era cuatro años más joven.”, mencionó un internauta en redes sociales. “Ella era una delicia y estaba muy emocionada por el redescubrimiento de la obra. Una triste perdida”, aseguraron. Archivado como: Muere actriz Joan Copeland

“Un gran sueño” En una de sus entrevistas, la actriz aseguró que su sueño siempre fue la actuación y luchó hasta verlo hecho realidad. Ella, mencionó que desde niña había soñado con participar en los escenarios y también, cree que quizá fue influencia de su hermano que le gustara la actuación; Copeland y Miller, fueron bastante cercanos y cada vez que el dramaturgo escribía alguna obra, ella estaba presente. “Desde que era pequeña tuve el gusanillo del escenario”, expresó la actriz al periódico The New York Times en el año 1981 e informó The Hollywood Reporter. “Fue como un gran sueño, como los niños que hoy quieren volar a la luna. Quizás inconscientemente fui influenciado por mi hermano. Lo había logrado. Estaba desesperado por salir de la tristeza en la que estaba viviendo”, informó en aquel momento.

¿Por qué no se apellidaba Miller? Uno de los puntos que se tomaron en esa entrevista, fue la cuestión del apellido de Copeland. Su famoso hermano, Arthur Miller, se destacó en el mundo del teatro y fue uno de los grandes amores de Marilyn Monroe, con quien Copeland compartía el día de cumpleaños; por ello, en esa entrevista le preguntaron sobre su relación con Miller. “No quería a Miller, por razones obvias; No quería cambiar el nombre de mi hermano”, aseguró la actriz de Broadway en entrevista para The New York Times. En la misma entrevista, retomaron su papel en la obra de su hermano y ella respondió lo siguiente: “Arthur no escribió el papel para mí, pero es uno de los pocos papeles que no tuve que audicionar para mi hermano.”, señaló.

¿Una gran relación con Marilyn Monroe? En una pasada entrevista, Joan Copeland habló sobre su relación con la icónica Marilyn Monroe y destacó que habían estudiado juntas actuación antes de que su hermano contrajera nupcias con la actriz. Copeland, señaló que desde el principio supo que sería una gran intérprete debido a la seriedad con la que tomaba sus clases y nunca la decepcionó. “Marilyn Monroe asistió a muchas clases conmigo en el estudio de actores antes de que cualquiera de nosotras supiéramos que íbamos a ser cuñadas, y desde el principio pude ver que se lo tomó muy en serio. Tan en serio que muchos de los otros niños la resintieron desde el principio.”, informó Copeland en entrevista. “¡Fue muy bien! Ella mostró—ya sabes— ese tipo de talento que es difícil de creer que tenía. Vi a Marilyn esa noche y estaba radiante.”, aseguró.

El obituario de Joan Broadway World, realizó un obituario para despedir a la actriz y rendir tributo a la carrera que forjó dentro del escenario. El medio, aseguró que la triste partida había sido confirmada por su hijo Eric y que, no se habían confirmado las causas de muerte; al igual, hablaron de los trabajos que realizó en pantalla y el papel que la catapultó en la fama de los escenario de teatro. “BroadwayWorld se entristece al informar que Joan Copeland , actriz de teatro y pantalla y hermana del dramaturgo Arthur Miller , murió a los 99 años”, informó el medio. “Copeland hizo su debut en Broadway como Nadine en Sundown Beach en 1948. Desde entonces, sus muchos créditos en Broadway incluyen Detective Story (1949), Not For Children (1951), Handful of Fire (1958), Tovarich (1963), Something More! (1964), entre otros.”, informó.