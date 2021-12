Muere famosa actriz de Disney a los 46 años de edad

Tiffini Talia Hale falleció tras sufrir un paro cardíaco

“Tiff tomó su último aliento en la mañana de Navidad” Muere actriz Disney, Tiffini Talia Hale. El maravilloso mundo de Disney se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de una de sus estrellas en los años 90, se trata de la actriz Tiffini Talia Hale, quien murió a la edad de 46 años de edad. Reconocida artista por su participación en The All-New Mickey Mouse Club, según The Sun. La exactriz de Disney, perdió la vida en pleno día de Navidad, después de haber sufrido un paro cardíaco, que prácticamente la dejo hospitalizada y en coma. Hale participó en varias producciones infantiles, incluida en el canal de Disney Channel, cuando era parte del grupo de pop The Party, a principios de los años 90. Muere la actriz de Disney, Tiffini Talia Hale A través de una cuenta de Instagram, sus compañeros compartieron la noticia de su muerto con una imagen de ella y además dejando un emotivo mensaje de despedida. En el mensaje se puede ver la tristeza de sus conocidos al enterarse de que la estrella infantil había muerte en pleno 25 de diciembre. “Es con el corazón roto más apesadumbrado que compartimos la triste noticia del fallecimiento de nuestra querida hermana, Tiffini Talia Hale “, revelaron en las redes sociales cuando supieron del fallecimiento de la artista, la excompañera de reparto Deedee Magno Hall y Chasen Hampton.

¿Cómo muere la actriz de Disney, Tiffini Talia Hale? Además, en la cuenta de Instagram revelaron las posibles causas de la muerte: “A principios de este mes, sufrió un paro cardíaco que la dejó en coma. Después de muchas oraciones y con su familia a su lado, nuestra querida Tiff tomó su último aliento la mañana de Navidad. Ahora está descansando pacíficamente.” “La familia de Tiffini ha pedido amablemente que se respete su privacidad, ya que se toman este tiempo para llorar. La madre de Tiffini, Nancy, y su hermana Tanya, envían su amor a todos, así como muchas gracias por tan amable apoyo a lo largo de los años”, se agregó en el post.

Muere actriz Disney: ” Vivirá para siempre en nuestros corazones y recuerdos” También agradecieron todas las muestras de cariño que recibió y los buenos mensajes cuando perdió la vida: “En nombre de la familia de Tiffini, y su Partido y los hermanos y hermanas de MMC, queremos agradecerles a todos por el amor y los buenos deseos que han expresado para nuestra querida Tiffini”, continuó la publicación. “Su belleza, talento, estilo y espíritu amante de la diversión vivirán para siempre en nuestros corazones y recuerdos. Siempre tuyos, Deedee, Chasen, Jeune, Damon y toda la familia de Mickey Mouse Club”, finalizó el mensaje en el perfil de red social donde informaron la muerte de la estrella de Disney.

Celebridades reaccionan cuando muere la actriz de Disney, Tiffini Talia Hale Algunos internautas reaccionaron en el post para dejar sus condolencias, por ejemplo la actriz de Broadway Susan Negan escribió: “Se fue demasiado pronto, enviando amor y oraciones”. El coanfitrión de Game Night, Eden Espinosa, agregó: “Dios mío, DeeDee. Lamento mucho esta inmensa pérdida”. Por otro lado la actriz de Steven Universe, Jennifer Paz, dijo: “Lamento mucho tu pérdida. Tengo un espacio en mi corazón para ti. Te envío amor y oraciones”. También la artista Carly Craig mencionó: “Wow. Dee Dee. Estoy tan conmocionada y triste de escuchar esto. Les envío tanto amor. Lo siento mucho”. “Esta es la noticia más triste de todas” Los mensajes continuaron en el post: “Esta es la noticia más triste de todas. ¡Mi corazón se rompe por su familia y por su familia de MMC And Party! Ella era alguien a quien admiraba mientras crecía”, “Tiffini era uno de mis miembros favoritos del elenco. Cuando era niño, soñaba con conocerla y actuar con ella. Mis oraciones están con todos ustedes”, fueron algunos comentarios. La trayectoria de Tiffini Talia Hale en Disney comenzó n The All-New Mickey Mouse Club en el año de 1989. Luego su carrera despegó cuando apareció en un programa junto a Britney Spears, Justin Timberlake, Ryan Gosling, Christina Aguilera y más, hasta el final de su carrera en esta empresa en el año de 1995.

Muere el actor Tommy Kirk Hace unos meses Disney se encontraba de luto nuevamente por el fallecimiento de una de sus estrellas que destaco en esta cadena popular. Se trata del actor Tommy Kirk quien perdió la vida este miércoles en su domicilio ubicado en Las Vegas, Nevada, cuando fue encontrado por otra persona. Cabe destacar que el exactor de Disney salió de los estudios Disney en 1964, tras descubrir sus preferencias sexuales y que tenía un romance con otra persona del mismo sexo. Tommy fue encontrado muerto en su domicilio en Las Vegas, Nevada a la edad de 79 años, hasta el momento no han dado a conocer las causas de la muerte. El artista es reconocido por participar en el filme clásico de Disney de 1957 Old Yeller. En donde compartió escenario con Dorothy McGuire, Fess Parker y Kevin Corcoran en la película.

Estrella de Disney Después de destacar en su papel conocido en la película “Old Yeller”, Tommy se convirtió en toda una estrella infantil, que además era uno de los favoritos de Disney. Siendo uno de los destacados niños Disney de aquella generación en donde se filmaron los clásicos de esta cadena. Después de consagrarse como una estrella, Tommy siguió participando en papeles protagónicos de distintas películas de Disney. Tales como The Shaggy Dog, Swiss Family Robinson y The Misadventures of Merlin Jones, entre otros. Cabe mencionar que Tommy fue descubierto en 1954 cuando solo tenía 13 años, según The Sun. Archivado como: Muere actriz Disney, Tiffini Talia Hale.

Un joven actor Siendo tan joven impresionó a la audiencia mientras actuaba junto a Will Rogers Jr. en la producción de Ah, Wilderness! De Pasadena Playhouse. Se cree que Tommy reservó la obra porque fue la única persona que hizo una audición para el papel. El hoy fallecido solo tenía cinco líneas en la obra, aunque llamó la atención de un agente de talentos que lo contrató. Poco después de la obra, Tommy Kirk lo incluyó en un episodio de TV Reader’s Digest. Luego actuó en The Mickey Mouse Club, y apareció como invitado en Lux Video Theatre, Frontier, Big Town, Crossroads, Gunsmoke, Letter to Loretta y Matinee Theatre, consagrándose en la televisión. Archivado como: Muere actriz Disney, Tiffini Talia Hale.

Lo despidieron por ser homosexual Luego de haber brillado en la pantalla chica como un niño Disney, Tommy Kirk fue despedido por la compañía en el año de 1964, debido a que confesó ser homosexual, esto sucedió cuando el tenía 21 años de edad. “Cuando tenía unos 17 o 18 años, finalmente me admití a mí mismo que no iba a cambiar. No sabía cuáles serían las consecuencias, pero tenía la sensación definitiva que iba a arruinar mi carrera en Disney y tal vez toda mi carrera como actor. Todo iba a llegar a su fin”, dijo Tommy. Archivado como: Muere actriz Disney, Tiffini Talia Hale.

“Me involucré con alguien y me despidieron” Después de haber admitido su orientación sexual, la compañía lo despidió y el actor mencionó: “Disney era un estudio de cine familiar y se suponía que yo era su joven protagonista. Después de que descubrieron que estaba involucrado con alguien, ese fue el final de Disney. Finalmente, me involucré con alguien y me despidieron”. Tommy continuó participando en películas después de su pelea con Disney, aunque admitió no estar orgulloso de sus papeles de actuación posteriores. No se puede negar que Tommy dejó un legado con Disney, ya que fue incluido como Leyenda de Disney en 2006. Archivado como: Muere actriz Disney, Tiffini Talia Hale.