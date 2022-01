Actriz de Disney pierde la vida

Apenas tenía 29 años de edad

Es reconocida por su papel en Snowdrop

Muere actriz de Disney. Una tragedia se suma al mundo del espectáculo estadounidense, pues se confirma la sensible noticia sobre la muerte de una actriz de la cadena Disney. No cabe duda que si el año pasado fue muy duro para muchas celebridades, este año que apenas está en sus primeros días no se queda atrás.

Ahora, los famosos que forman parte del mundo del espectáculo en inglés se visten de luto al darse a conocer que Kim Mi-soo perdió la vida a tan corta edad, pues solo tenía 29 años. Una joven que es reconocida gracias a su interpretación en una de las series que se encuentra en la plataforma de Disney Plus ha partido.

Muere la actriz Kim Mi-soo quien protagonizó una serie en Disney Plus

Según el portal The Sun, su agente fue la que reveló que la actriz perdió la vida repentinamente a la edad de 29 años. La modelo y actriz cumpliría 30 años en marzo de este año y, hasta ahora, no se ha dado a conocer la causa de su muerte; la actriz surcoreana había participado recientemente en ‘Snowdrop’, ‘Hi, Bye Mama!’ y ‘Hellbound’.

Kim Mi-soo también participó en inolvidables papeles dentro de dos películas de 2019: Memories y Kyungmi’s World. Fue a través de un comunicado que dieron a conocer este 5 de enero la sensible noticia del deceso de la estrella surcoreana, por la agencia Landscape Entertainment en la que trabajaba.