Tras una larga lucha contra la fibrosis quística, Chelsie Whibley, la estrella de “Dani’s House”, falleció a los 30 años de edad después de que su cuerpo no resistiera una última vez las causas de la enfermedad. La joven, se encontraba de camino al hospital de Southampton siendo trasladada de emergencia cuando murió.

Muere actriz Chelsie Whibley: ¿Qué pasó con Chelsie?

La ex actriz de CBBC, Chelsie Whibley, se encontraba en tratamiento constante por la afección que le estaba provocando mucosidad en los pulmones y el sistema digestivo. De acuerdo con The Sun, la joven tuvo que tomar un cóctel de unas 60 pastillas al día para controlar su enfermedad y poder soportar los fuertes dolores que le ocasionó la enfermedad.

Fuentes cercanas, aseguraron que los pulmones de Chelsie estaban muy cicatrizados y ya no podían operarse, funcionando solo al 25 por ciento de su capacidad normal, informó The Sun. Por tal razón, la joven se encontraba pasando por varias crisis en los últimos meses; el día de ayer, tuvo uno de las más fuertes y su esposo intentó trasladarla de emergencia hacia el hospital, pero no logró sobrevivir.