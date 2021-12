Muere a cantante y actriz Sayaka Kanda tras caer de un hotel

Los hechos sucedieron en Sapporo, Japón

Ella era hija del actor Masaki Kanda y de la cantante Seiko Matsuda La mañana de este lunes se da a conocer la terrible noticia de que muere la famosa y talentosa actriz y cantante japonesa, Sayaka Kanda, luego de caer de su habitación de hotel de 22 pisos, en Sapporo, Japón, de acuerdo a información de su oficina, las autoridades investigan su deceso como un posible suicidio, sin embargo no se descarta un posible homicidio, informa el portal de noticias kotaku. Fue este día en que se anunció de la muerte de la artista Sayaka Kanda, quien era muy conocida en el medio del espectáculo por sus presentaciones, además de muy querida por el público que le aplaudía todos sus trabajos. Ella era hija del actor Masaki Kanda y de la cantante Seiko Matsuda, por lo que obtuvo sus mismos talentos y en el año de 2001 decidió incursionar en ambas carreras. ¿CÓMO ALCANZÓ LA FAMA? Pero sobre todo el gran talento de Sayaka Kanda destapó cuando apareció con su interpretación de Anna en la versión doblada al japonés de la película de animación de Disney, ‘Frozen’. También, restó su voz a para la realización de varios videojuegos, como Danganronpa V3: Killing Harmony y Let it Die, de acuerdo a información de su oficina. Sayaka Kanda tenía 35 años de edad y se había casado hace apenas unos años, sin embargo, se divorció rápidamente. Hoy el país nipón le rinde tributo por su gran talento e interpretaciones, pero deja un gran vacío en el mundo del espectáculo, algo que será difícil de llenar, pues su talento era único y el cariño del público también. ¿Pero qué pasó en ese hotel con Sayaka Kanda?

¿CÓMO FUE QUE LA ENCONTRARON? La policía comenzó con las investigaciones del caso de que muere la actriz Sayaka Kanda, que de por sí suena muy extraño. Por ese motivo las autoridades toman todas las evidencias posibles para poder armar el 'rompecabeza' y resolver la muerte de la actriz y cantante, que tiene más preguntas que respuestas, pues las circunstancias no están del todo claras todavía. El reporte se emitió a la policía cuando personas encontraron el cuerpo tirado de la actriz en el suelo. La joven estaba inconsciente, por lo que de inmediato llamaron a la línea telefónica de emergencia para solicitar los servicios de urgencias. Al llegar los socorristas, de inmediato fue trasladada a un hospital cercano para que recibiera atención especializada.

¿QUÉ PASÓ DURANTE LOS DÍAS PREVIOS? Pero ni lo esfuerzos de los socorristas fueron suficientes durante el trayecto, pues al llegar al hospital la joven fue declarada muerta. Su oficina informó que el sábado pasado la actriz tenía preparado su papel en la obra musical My Fair Lady sin embargo, ya no se presentó, de acuerdo a información de Toho Co, que se encarga del espectáculo. Un día antes, el viernes, la actriz sí participó en uno de los ensayos. Su agencia de publicidad publicó que los miembros de su equipo de trabajo aún no podían entender lo que había sucedido y que estaban totalmente quebrantados ante la noticia de que muere la actriz Sayaka Kanda. Sobre sus servicios funerarios no comentaron al respecto sobre la fecha y el día en que se llevarían a cabo.

SE VA UN GRANDE DE LA MÚSICA INTERNACIONAL A esta noticia se suma la de la muerte de otro famoso internacional de la música, cuando se informó que este fin de semana se dio a conocer que el barítono español de Il Divo, Carlos Marín, falleció el domingo luego de pasar varios días hospitalizado, informó el popular grupo vocal inglés. Tenía 53 años. "Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y compañero Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos", tuitearon el tenor suizo Urs Bühler, el tenor estadounidense David Miller y el tenor francés Sébastien Izambard en la cuenta oficial del grupo.

¿CUÁL FUE EL ESTREMECEDOR MENSAJE DE DESPEDIDA DE SUS COMPAÑEROS? "Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz", agregaron. La noticia llega tres días después de que el cuarteto informara en sus redes que el cantante se encontraba hospitalizado. Una semana antes, había pospuesto su actual gira de Navidad hasta diciembre de 2022 debido a la enfermedad de su compañero. No se especificó la causa del deceso, pero según el diario El Español, Marín ingresó a la unidad de cuidados intensivos del hospital Manchester Royal en Inglaterra el 8 de diciembre con "su oxígeno comprometido" y estuvo intubado y en coma inducido.

¿CÓMO LOGRÓ LA FAMA INTERNACIONAL? El álbum más reciente de la agrupación, creada en 2003 y conocida por su mezcla de ópera y música popular, es "For Once in My Life: A Celebration of Motown", lanzado en julio de 2021. Marín nació el 13 de octubre de 1968 en Alemania, debido al trabajo de su padre. La primera vez que cantó en público fue a los 6 años -"Granada" de Agustín Lara- acompañado de una orquesta. La película "El gran Caruso" fue su inspiración para volverse cantante y desde niño comenzó a grabar discos, según contó a The Associated Press en una entrevista en 2016.

¿CON QUÉ FAMOSOS COMPARTIÓ ESCENARIO? "Mis padres vieron que mi vida iba encausada a la música", señaló entonces. "Tuve el apoyo de mis padres siempre". Tras ganar concursos de canto y ópera en la adolescencia, interpretó musicales como "Grease" y "La Bella y la Bestia". Con Il Divo llegó a vender más de 25 millones de discos, pero también mantuvo una carrera como solista, realizando presentaciones alrededor del mundo y grabando varios álbumes de estudio y en vivo. Celine Dion, Gloria Estefan y Barbra Streisand son algunas de las luminarias con las que compartió el escenario.

¿QUÉ ARTISTAS HAN MUERTO ESTE AÑO? En 2021, un año definido por la vacunación de millones de personas en el planeta, el COVID-19 siguió cobrando víctimas en el mundo del espectáculo. Tan sólo en Estados Unidos, más personas murieron por la enfermedad que en 2020, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Otros perdieron la vida en lamentables accidentes, como la joven cantante brasileña Marília Mendonça, de 26 años, o la DJ escocesa Sophie, de 34 años, quien murió en una caída. En el mundo de la música regional mexicana Vicente Fernández dejó un vacío irreparable con su partida en diciembre. A continuación una lista de figuras influyentes del mundo del espectáculo y más allá fallecidas en 2021 (la causa de muerte es mencionada en caso de ser conocida):

¿CUÁLES SON LOS MÁS RECIENTES? Los más recientes: Carmen Salinas, 82 años. Actriz de películas como "Danzón", "Man on Fire" y "Bellas de noche" así como de telenovelas y series como "María la del Barrio" y "Mujeres asesinas". 9 de diciembre. Lina Wertmueller, 93 años. La provocadora cineastas italiana cuya mezcla de sexo y política en "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto" ("Insólita aventura de verano") y "Pasqualino Settebellezze" ("Pascualino Siete Bellezas") la llevó a ser la primera mujer nominada a un Oscar a la mejor dirección. 9 de diciembre. Michael Nesmith, 78 años. Cantautor, autor, actor, director y empresario recordado como el miembro con sombrero de lana que tocaba la guitarra en la banda hecha para televisión The Monkees. 10 de diciembre. Anne Rice, 80 años. Escritora gótica conocida por su exitosa novela llevada al cine "Interview with the Vampire" ("Entrevista con el vampiro"). 11 de diciembre. Complicaciones de un infarto cerebral.

LA MUERTE QUE MÁS AFECTÓ A MÉXICO Vicente Fernández, 81 años. Con su poderosa voz inmortalizó canciones como "El rey", "Volver, volver" y "Lástima que seas ajena" y se mantuvo activo a lo largo de décadas, vendiendo más de 50 millones de discos e inspirando a nuevas generaciones de intérpretes. El astro de la música regional mexicana también protagonizó decenas de películas. 12 de diciembre. Verónica Forqué, 66 años. Actriz ganadora de cuatro Premios Goya y uno de los rostros habituales en la televisión, el teatro y el cine del último medio siglo en España. 13 de diciembre.