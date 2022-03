Encuentran a actriz para contenido adulto, muerta

Había sido reportada como desaparecida desde hace días

La familia creó una página de Go Found Me para recibir ayuda económica UNA MUERTE MISTERIOSA. Autoridades, reportaron que encontraron a la actriz de contenido para adultos, Francesca Montalbano, mejor conocida como ‘Angelina Please’, en su apartamento en Las Vegas tras ser reportada como desaparecida. La joven, de 24 años de edad, fue hallada muerta y las autoridades, ya comenzaron la investigación sobre los hechos. La persona que la reportó como desaparecida es su mejor amiga y también actriz, Aspen Brooks, quien dio a conocer que desde hace cinco días que no tenía ningún tipo de información sobre ‘Angelina’. Tras darse a conocer sobre su muerte, el hermano de la fallecida actriz abrió una cuenta en Go Found Me para obtener ayuda en los gastos funerarios. ENCUENTRAN EL CUERPO DE FAMOSA ACTRIZ Tras informar sobre la desaparición de la actriz de contenido para adultos, Angelina Please, las autoridades informaron que la joven, de 24 años, fue encontrada en su apartamento de Las Vegas. De acuerdo con las autoridades, la joven originaria de Chicago, fue hallada el lunes pasado después de que los familiares informaran sobre su desaparición. Las autoridades, indicaron en los primeros reportes que la joven fue hallada sin ningún signo de violencia o abuso sexual. Por el momento, se encuentran investigando los sucesos que destacan de su fallecimiento y se anunció, que se harán los exámenes para determinar si la muerte puede relacionarse con un suicidio o una sobredosis.

Muere actriz Angelina Please: ¿Qué sucedió? Medios locales, informaron que la joven, de 24 años, fue hallada después de estar desaparecida 5 días. De acuerdo con las declaraciones de una amiga cercana a la actriz, indicaron que llamaron a la policía a la residencia cerrada de Please después de que no se supiera de ella. Su cuerpo fue encontrado adentro y una fuente indicó que las autoridades no detectaron signos de violencia o abuso sexual, señaló AVN. En las últimas novedades sobre su fallecimiento, se aclaró que el portavoz del médico forense del condado de Clark confirmó la muerte de Francesca, pero no dio más detalles sobre el caso o en que fecha se podría encontrar la autopsia de la joven, para conocer cuales fueron las causas de muerte que envuelven su fatídico final, informó The Sun. Archivado como: Muere actriz Angelina Please

Muere actriz Angelina Please: ¿Un posible suicidio? Por el momento, no se conocen las causas de muerte en el caso de Angelina. Por los tuits que posteó Aspen Brooks, otra actriz y mejor amiga de la joven, se informó sobre el fallecimiento de la artista trans. En redes sociales, Brooks compartió con sus amigos y seguidores, lo desesperada que se encontraba ante la desaparición de la joven y poco después, sobre su muerte. “Llorando tanto. No puedo creer esto. Esto no puede estar pasando. Estoy tan traumatizada.”, escribió la joven en un primer tuit. “Estoy sin palabras. Fui a ver a mi amiga después de que ella había estado desaparecida, solo para descubrir que perdimos a una persona increíble.”, continuó la joven posteando fotografías de ambas. Archivado como: Muere actriz Angelina Please

Muere actriz Angelina Please: “Tenía 24 años” La joven, compartió con la comunidad de seguidores sobre su sentir ante el fallecimiento de Angelina. Brooks, relató que Please era su vecina y que se convirtió en una de sus mejores amigas conforme iba pasando el tiempo; además, aseguró que aún no procesaba la información sobre la pérdida de Angelina y que, tan solo tenía 24 años al momento de morir. “Una de mis mejores amigas. Mi vecina. La persona con la que chismeaba sobre todo. Ella solo tenía 24 años. Que en paz descanses, bebita”, publicó Aspen Brooks en un tuit dirigido sobre la muerte de su mejor amiga. La investigación, sigue en proceso y la información que se dio a conocer fue a través de los seres queridos de Angelina. Archivado como: Muere actriz Angelina Please

¿Una campaña de búsqueda? Horas antes de darse a conocer la terrible noticia del fallecimiento de Angelina, Aspen Brooks había tuiteado sobre la desaparición de su amiga y pidió la ayuda necesaria para que las personas se contactaran con ella si tenían algún detalle. En la publicación, anunció que la había estado llamando y buscando en su departamento pero que no había tenido respuesta alguna. “Si alguien ha visto a Angelina, por favor, soy una de sus mejores amigas. Una de sus otras buenas amigas me llamó diciendo que ella también estaba preocupada. ¡Revisé su apartamento, llamé tantas veces e incluso hablé con su oficina principal! ¡Por favor, póngase en contacto conmigo si sabe algo!”, publicó la mujer el día 15 de marzo.

¿La familia lo confirmó? Hace un par de horas, el hermano de Angelina o Francesca, anunció sobre su fallecimiento y creó una página de GoFoundMe para poder obtener ingresos y pagar los servicios funerarios. El hermano de la actriz, señaló que necesitaban la ayuda de las personas que decían amar a su ‘pequeña hermanita’ y comentó que nunca se imaginó haciendo una publicación de tal índole. “Hola, mi nombre es Lonnie Montalbano, esto es algo que nunca imaginé tener que hacer por mi hermanita. Francesca fue amada por tantos, tan especial en un millón de formas diferentes y mostró tanta promesa. Iría más allá para ayudar a las personas que amaba.”, escribió Lonnie a través de la descripción de la página de donaciones.

¿Para llevarla a Chicago? El hermano de la joven, destacó que se encontraban pidiendo ayuda para poder trasladar los restos de Francesca hacia Chicago de donde la familia es originaria y señaló, que sus padres deseaban poder dar un adiós en la parcela que se ubica junto a sus abuelos. Lonnie y su familia, establecieron una meta y esperan en pocos días poder obtener el objetivo. “Ahora ella y su familia están pidiendo tu ayuda. A mis padres les gustaría llevar su cuerpo a casa en Chicago, donde mi padre ha renunciado a su parcela para enterrar a mi hermana junto a sus abuelos.”, continuó Lonnie Montalbano en la página de donaciones. Hasta el momento, llevan recaudado $7,733 dólares en una meta de $20,000 dólares.

“Para su último lugar de descanso” Lonnie, hermano de Angelina, destacó que sus padres nunca planearon pedir dinero y mucho menos, hacer una página de donaciones para poder llevar a su hija hacia Chicago. En la publicación, señalaron que todo el efectivo que se logre adquirir será destino para la joven y el servicio funerario que llevarán a cabo para celebrar su vida. “Esta es una tarifa que mis padres y yo nunca planeamos. Por favor, ayúdanos con lo que puedas. Cada centavo se destina a mi hermana y su último lugar de descanso.”, escribió Lonnie al pedir la ayuda de los internautas ante el fallecimiento de Angelina. Por el momento, la información sobre la muerte de Angelina sigue en investigación y las autoridades, aun no han dado una fecha al respecto.