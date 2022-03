William Hurt destacó en Hollywood por su gran talento en la actuación, y fue premiando siendo un ganador de un Oscar por “Kiss of the Spider Woman” (“El beso de la mujer araña”, 1985). De igual manera protagonizó filmes como “Body Heat” (“Fuego en el cuerpo”, 1981) o “Children of a Lesser God” (“Te amaré en silencio”, 1986).

Además de ganar el Óscar en 1985, Hurt recibió nominaciones al máximo galardón cinematográfico en otras tres ocasiones: “Broadcast News” (“Al filo de la noticia”, 1987), “Children of a lesser God” (“Hijos de un Dios menor”, 1986) y “A History of Violence” (“Una historia de violencia”, 2005), donde tan sólo apareció unos 10 minutos en escena.

“ Nos ha dejado el magnífico general Ross”

Inmediatamente los fans comenzaron a reaccionar en las redes sociales lamentando la sensible perdida que ha sufrido el mundo del cine. “Se murió William Hurt, caraj…, uno de esos actores serios que dotaban de dignidad cualquier proyecto cinematográfico, sea grande, pequeño o mediocre. De sus últimos personajes inolvidables, la pequeña parte que tiene en Una historia violenta, de Cronenberg, sin duda”, dijo un usuario.

"Nos ha dejado el magnífico general Ross que teníamos en el UCM. Nos ha dejado William Hurt. Me ha dado una pena tremenda, porque me encantaba en ese papel, y no me habría importado verlo como Red Hulk. Qué chasco. Ha hecho muchas cosas cojonudas. Descanse en paz", menciona un fan de Marvel.