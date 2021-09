Los policías declararon que en la llamada a emergencias, quien alertó no paraba de decir que “no respondía” y que su cuerpo “se siente frío”, debido a que en esos instantes el actor estaba inconsciente. Desgraciadamente, no hubo mucho que hacer al momento en que las autoridades correspondientes llegaron al lugar. Archivado como: Muere actor Michael Williams

Es una noticia lamentable para el mundo del espectáculo, que había visto a Michael Williams intentar salir de sus problemas de adicción. Se mencionó que no está confirmado por ahora la causa de su muerte, pero parece ser la causa más viable. La confirmación de su fallecimiento llegó horas más tarde pero no se indicó cual fue la causa. Archivado como: Muere actor Michael Williams

Según menciona el medio de comunicación Williams fue declarado muerto por las autoridades a las 2:12 p.m., pero no es la única noticia que obtuvieron de las autoridades que se encontraban en el lugar de los hechos. Según mencionaron al New York Post, parecía que la estrella de televisión había sufrido una sobredosis fatal.

La policía que habló con el New York Post, señaló que no encontraron las pruebas suficientes para indiciar que se tratara de un suicidio o de un homicidio. Sino, que al instante de encontrar la heroína sobre su mesa de cocina y con los signos que tenía el cuerpo, pudieron llegar a la conclusión de que se trató de una sobredosis.

No solo estaba la familia, de acuerdo con los medios la Oficina del Médico Forense de la ciudad estaba en el edificio de Williams el lunes por la tarde, y ocho policías de NYPD, incluidos al menos dos supervisores, estaban afuera. Más tarde en la tarde, fue que los familiares y amigos llegaron al lugar y no dejaban de abrazarse, mientras la policía retiraba las bolsas de pruebas, comentó el New York Post.

Michael K. Williams, había trabajado más de una década en conjunto con HBO, por tal motivo no dudaron en expresar su sentir ante la pérdida del hombre. De acuerdo con el comunicado que publico The Hollywood Reporter, se mencionó que era una gran amigo y un ser con el que todos amaban trabajar.

Su trayectoria frente a las cámaras

Deadline, señaló que Williams comenzó su carrera como bailarín, tuvo oportunidad de trabajar en giras de conciertos con artistas como Madonna y George Michael, antes de dedicarse a la actuación en el escenario. Sus créditos cinematográficos incluyen The Road, Snitch, The Gambler, The Land, Assassin’s Creed, The Public y Motherless Brooklyn.

Pero, el hombre saltó a la fama como el carismático ladrón y narcotraficante Omar Little de “The Wire” (2002-2008), una de las series más prestigiosas de la historia de la televisión en Estados Unidos, según la agencia Efe. El actor se convirtió en uno de los más queridos tras su participación como Omar Little y rápidamente se ganó el favoritismo de la prensa y el público.