Muere querido actor mexicano de doblaje Herman López

A principios de noviembre, la salud de Herman López se había deteriorado al punto de requerir donantes de sangre. A finales de ese mes, la familia informó que había caído en un shock séptico. “El estado de salud de Herman López sigue siendo muy delicado, no se ha logrado la extubación porque no ha tenido una reacción favorable, se están haciendo estudios y valoraciones. Estamos seguros de que él sigue firme en la lucha por estar. Gracias por su gran respeto hacia nosotras y por su inmenso apoyo”.

“Después de semanas la herida no cicatrizó y se complicó con una infección que lo llevó a terapia intensiva”, explicó la familia en una publicación de Facebook. “Aunque había estado controlado, los últimos días han sido desafiantes para su estado de salud. Por el momento se encuentra sedado para controlar factores de riesgo, aplicar tratamientos que lo estabilicen y lograr su pronta recuperación”.

A pesar de que muchos no llegaron a conocer su rostro, sí se convirtieron en seguidores de su trabajo por su talento para darle vida a todo tipo de personajes. Herman López también fue directo de doblaje de películas como “Pollitos en fuga” y “Troya”.

“Feliz viaje y luz en su camino a la eternidad. El doblaje lo hace inmortal al querido Herman López, acompaño de corazón a mi querida familia Norma, Perla y Pao. Ante el dolor me lleno de alegría por haber compartido horas y horas de su talento, ahora se convierte en un honor y me siento privilegiado de haber coincidido en vida con tan maravillosa persona. Adiós… nos encontramos más tarde”, escribió el actor de doblaje Genaro López.

A continuación una lista de figuras influyentes del mundo del espectáculo y más allá fallecidas la primera mitad de 2021 (la causa de muerte es mencionada en caso de ser conocida): En enero: Eric Jerome Dickey, 59 años. Popular novelista que mezcló misterio, romance y erotismo en “Sister, Sister,” “Waking With Enemies” y decenas de historias más sobre la vida negra contemporánea. 3 de enero. Cáncer. Tanya Roberts, 65 años. Cautivó a James Bond en “007: En la mira de los asesinos” y actuó en la serie de comedia “That ’70s Show”. 4 de enero.

¿QUÉ OTROS FAMOSOS HAN SE HAN IDO?

Phil Spector, 81 años. Excéntrico y revolucionario productor musical que transformó el rock con su método de “Pared de sonido” y que años después fue sentenciado por homicidio. 16 de enero. Larry King, 87 años. El presentador con sus eternos tirantes cuyas entrevistas televisivas con líderes mundiales, estrellas de cine y personas ordinarias ayudaron a definir la conversación estadounidense por medio siglo. 23 de enero. Cloris Leachman, 94 años. Galardonada con el Oscar por su retrato de un ama de casa solitaria en “The Last Picture Show” (“La última película”). 27 de enero.

Cicely Tyson, 96 años. Actriz negra pionera nominada al Oscar por su papel como la esposa de un aparcero en “Sounder”, ganó un Premio Tony en 2013 a los 88 años. 28 de enero. Hilton Valentine, 77 años. Guitarrista fundador de la banda inglesa de rock The Animals reconocido por crear uno de los riffs más conocidos de la década de 1960 con “The House of the Rising Sun”. 29 de enero. Sophie, 34 años. DJ escocesa nominada al Grammy, productora y artista musical que trabajó con Madonna y Charli XCX. 30 de enero. Caída accidental.