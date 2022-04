Juan Diego Ruiz Moreno, mejor conocido como Juan Diego, murió la madrugada de este jueves a los 79 años de edad, de acuerdo con lo confirmado por la familia al periódico El País. Los santos inocentes, El séptimo día, Dragon Rapide, París-Tombuctú o You’re the one son algunas de las cintas donde participó el emblemático actor.

Además de acuerdo con el periódico El País, Bormujos de Aljarafe la ciudad natal del icónico actor ha decretado tres días de luto. Lamentablemente, esta no es la única noticia que ha enlutado al mundo del entretenimiento hispano, y es que recientemente también se confirmó la muerte de Hilda Bernard.

En sus últimos días vivía en un hogar de ancianos

Según la entidad, Bernard “era nuestra afiliada más longeva”. No se informó la causa del deceso. En los últimos años, la actriz residía en un hogar de ancianos, donde se había contagiado de coronavirus en 2020, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

Bernard inició su carrera artística en la década de 1940 en los radioteatros, pero la fama y el reconocimiento popular le llegaron con su participación en las ficciones televisivas “Alta comedia”, “El amor tiene cara de mujer” y “Rosa de lejos”, entre otras famosas entregas en la televisión.