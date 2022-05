La noticia de la muerte del actor, fue anunciada recientemente y señalaron, que sus familiares no han dado ninguna declaración al momento sobre la situación. En redes sociales, los internautas no han dudado sobre expresarse ante la situación que están atravesando, asegurando que el actor fue una de sus figuras favoritas durante las series en las que trabajó.

UNA TRISTE DESPEDIDA. Recientemente, se dio a conocer que el actor John Aylward, de 75 años, falleció el pasado lunes. Un amigo cercano al actor, fue quien confirmó la noticia e informó que las causas de la muerte fueron clasificadas como “naturales”. Por el momento, la familia de Aylward no ha dado declaraciones y los detalles sobre su funeral aún no se han revelado.

“Era un lunes (día libre para los actores de teatro), y yo estaba en la fila para pagar en la tienda de comestibles, y esta mujer vino corriendo hacia mí y me dijo: “Disculpe, lamento molestarlo, yo he estado fuera del país… ¿Qué le pasó a su hijo? Y yo dije: “Oh, él murió”. La señora dice: “¡Oh, no!”, y yo dije: “¡Sí, enterramos su trasero la semana pasada!”, y la chica que revisaba los comestibles se puso tan blanca como una sábana”, narró el actor en la entrevista.

“Me gusta el ritmo de la televisión y el cine, y el hecho de que ya pasó. Aprendo rápido y me gusta llegar preparado porque realmente puedes divertirte cuando estás lo suficientemente seguro en tu diálogo como para no estar buscando palabras cuando la cámara está rodando. Ahí es donde el trabajo en el escenario realmente vale la pena, pero son manzanas y naranjas en términos de la gratificación que obtienes.”, anunció el actor a Seattle Times .

¿Qué proyectos destacan?

El intérprete se prodigó sobre todo en televisión, formato donde acumuló más de una veintena de trabajos, pero también hizo lo propio con personajes secundarios de películas tan icónicas como “Armageddon” (1998) “Water for Elephants” (2011) o “The Way Back” (2020), siento esta la última producción que realizó, señaló la agencia Efe.

La carrera de Aylward comenzó en el mundo de la actuación a principios de la década de los setenta en Seattle y se mantuvo ligado a la interpretación teatral hasta casi llegados los años noventa. De ahí daría el salto con papeles pequeños en proyectos televisivos como “The Secret Life of John Chapman”, “Stampo of a Killer”, “Third Degree Burn” o “Child in the Night” o “With a Vengeance”, indicó Efe.