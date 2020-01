Muere actor Harry Hains, de American Horror Story, a los 27 años

Página

El actor Harry Hains ha muerto a los 27 años.

El actor de American Horror Story sufría de problemas mentales y adicciones a las drogas.

Su madre hizo público su fallecimiento en Instagram.

Muere a los 27 años actor de American Horror Story, Harry Hains. Su madre, Bad Jackson, confirmó la noticia en Instagram, revelando que había luchado con su salud mental antes de su muerte.

Ella escribió: “Tenía 27 años y tenía el mundo a sus pies. Pero lamentablemente luchó con enfermedades mentales y adicción. Una chispa brillante que brilló muy poco tiempo… Te extrañaré, Harry, todos los días de mi vida. Si estás en LA y conocías a Harry, habrá un servicio para honrar su memoria en Hollywood Forever el domingo 12 de enero a las 3 pm . 6000 Santa Monica Blvd. RSVP [email protected]”

Enseguida se dejaron sentir los comentarios de amigos y fanáticos.

“Mi corazón está lleno de tristeza por tu familia. Nuestro amor y pensamientos están contigo”, dice andrewzaro.

a.a.ronmoreno comenta: “Harry era mi mejor amigo. Siempre estaba ahí para mí y siempre trajo luz y amor a mi vida. Todos los recuerdos que tengo de el me hacen reír mucho. Era una gran persona y un alma memorable. Era una estrella que iluminaba cualquier habitación en la que entrara. ¡Tenía ese aura que a todos atraía!”

Sin embargo, aún no se ha revelado la causa de la muerte del actor autraliano.

Hains también protagonizó programas como The OA, se identificó como de “género fluido”.

Hablando en una entrevista para Boys By Girls el año pasado, dijo: “Sé que he nacido hombre pero no creo que represente lo que significa ser un hombre.

Creo que deberíamos ser lo que queramos. Se vuelve un poco confuso cuando comenzamos a etiquetarnos, así que trato de mantenerme alejado de las etiquetas.

Crecí en Melbourne y tuve una familia muy abierta y receptiva. Salir con personas de ambos sexos no me hizo ninguna diferencia”.

La última publicación de Instagram de Harry, una fotografía de él y un amigo, se compartió en la víspera de Año Nuevo.

“¡Hasta 2020! La nueva era ya ha comenzado. Así que sigamos avanzando, permaneciendo presentes para disfrutar cada momento a lo largo de este hermoso nuevo comienzo.

“Feliz año nuevo, gente. Mucho amor y gratitud por todos en mi vida”.

Muere actor Harry Hains, de American Horror Story, a los 27 años

Descansa en paz, Harry Hains.

Ver esta publicación en Instagram in the middle of the ocean // @candiceghaiphotography Una publicación compartida de Harry Hains (@harryhains) el 14 May, 2019 a las 7:06 PDT

