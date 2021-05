Se da a conocer la muerte del primer actor Guillermo Murray

El actor argentino ha fallecido a causa de un choque séptico

Murray perdió la vida a los 93 años de edad

Muere Guillermo Murray. Este jueves el mundo de las telenovelas se volvió a vestir de luto, al darse a conocer la terrible noticia del sensible fallecimiento del primer actor de origen argentino Guillermo Murray, quien perdió la vida a la edad de 93 años víctima de un choque séptico, según Televisa. Es recordado por aparecer en la televisión mexicana en la década de 1960.

A través de la cuenta de Instagram del periodista Javier Ceriani, del show Chisme No Like, se compartió la triste noticia sobre la sensible pérdida que el mundo de los espectáculos ha sufrido, y la cuenta de red social aprovechó para despedirse de este reconocido artista.

Muere Guillermo Murray

“#DeÚltimoMomento Falleció Guillermo Murray, víctima de un choque séptico, el actor tenía 93 años de edad. Descanse en paz”, escribió el periodista argentino e inmediatamente los seguidores comenzaron a comentar el post, devastados por la noticia y se despidieron del actor argentino.

Cabe recordar que es el padre del también reconocido artista Rodrigo Murray, quien es reconocido por sus destacadas participaciones y en sus filmes de la Época de Oro del cine argentino. Murray también logró enamorar a los mexicanos en distintas películas y telenovelas de este país, según Televisa News.