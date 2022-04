Gilbert Gottfried: “Mis mejores deseos”

Después de darse a conocer el deceso del actor, diversas personalidades del espectáculo no han dudado en expresar sus condolencias a la familia Gottfried, señalando la pérdida que deja en la comedia de Estados Unidos. El actor de Seinfeld, Jason Alexander, dirigió un par de palabras hacia Gilbert a través de redes sociales, al igual que Dane Cook.

“Gilbert Gottfried me hizo reír en momentos en que la risa no era fácil. ¡Qué regalo! No lo conocí bien pero me encantó lo que compartió conmigo. Mis mejores deseos y condolencias a su familia.”, escribió en un tuit el actor. “Enviando amor a la esposa de @RealGilbert, Dara, su familia y fans. Gilbert Gottfried nunca dejó de ser divertido. Era un tipo encantador, siempre amable e hizo feliz a mucha gente.”, indicó Cook. Archivado como: Gilbert Gottfried