Encuentran a reconocido actor muerto en su casa

No se sabe de qué falleció

Participó en numerosas producciones estadounidenses

Muere famoso actor en su casa. El portal The Sun U.S. reportó la muerte del actor estadounidense, Eddie Mekka, famoso por aparecer en el programa ‘Laverne y Shirley’, el artista fue encontrado muerto en su casa después de que sus vecinos no supieran nada de él ni lo vieran en varios días.

Las tragedias no paran en el mundo del espectáculo, ya que tras darse a conocer el fallecimiento de varios artistas del espectáculo y otros tantos aún internados, el pasado noviembre se dio a conocer ahora la muerte de otro afanado y conocido actor de Hollywood.

MUERE FAMOSO ACTOR ADENTRO DE SU CASA

A través del portal The Sun U.S. se dio a conocer la muerte del actor estadounidense, Eddie Mekka, famoso por interpretar al novio de Shirley en la serie “Laverne y Shirley” a la edad de 69 años. Según se argumenta, la estrella muere el pasado 27 de noviembre.

De acuerdo con el hermano del afanado actor, Warren Mekka, confesó para el portal TMZ que Eddie fue encontrado muerto en su casa de Newhall, California, todo esto después de que algunos vecinos se preocuparan por no haber visto al actor durante varios días.