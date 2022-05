Muere actor estadounidense, Andy Devine a los 79 años

Se da a conocer la muerte de una leyenda de la televisión

Muere actor Andy Devine: Una leyenda más ha muerto, el actor estadounidense Andy Devine, ha muerto a los 79 años. Y es que el actor falleció en el mes de enero, pero la noticia se acaba de hacer pública, fue reconocido por interpretar a Shadrach Dingle en la telenovela de ITV, de acuerdo con información de The Sun.

De acuerdo con el periodico de Reino Unido, se revisaron los registros públicos y se confirmó que su muerte fue el 27 de enero del 2022, pero la causa de su muerte no ha se ha confirmado públicamente. Estos son algunos de los recuerdos que quedaron de Andy en la televisión…

Andy Devine interpretó a Shadrach de forma continua por 10 años, entre 2000 y 2010, pues fue ahí en donde se le vio por última vez en Emmerdale. Pero anteriormente, su carrera actoral comenzó en la década de los 60, cuando se dio la oportunidad de aparecer en televisión y catalogarse como una estrella de la pantalla chica.

Se convirtió en un actor clásico antes de prestarse para protagonizar papeles en telenovelas. De acuerdo con el portal The Sun, se prestó para interpretar a Draconian Guard en varios episodios de la historia de Doctor Who Frontier in Space, así como a Bernard en Queer As Folk de Channel 4. Archivado como: Muere actor Andy Devine