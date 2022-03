Conrad Janis contaba con pieza clave para trabajar en tres diferentes áreas

El portal de The New York Times reseñó que el actor reveló la clave para hacer malabarismos con tres áreas de especialización a Newsday, la cual era mantener sus personalidades separadas, “Simplemente no sería bueno decirle a un mecenas de arte bien informado que ‘hombre, me gusta más Picasso'”, dijo.

Conrad fue el primero en contar con más de cien créditos dentro del cine y televisión. En el cine, actuó junto a algunos nombres famosos: Ronald Reagan y Shirley Temple en la notoriamente mala ‘That Hagen Girl’ (1947), Charlton Heston y otras estrellas prominentes en ‘Airport 1975’ (1974), Lynn Redgrave en ‘The Happy Hooker’ (1975), George Burns en ‘¡Oh Dios! Libro II’ (1980).