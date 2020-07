Muere actor de Broadway Nick Cordero a causa de coronavirus

Su esposa Amanda Kloots es quien da la triste noticia

La estrella del espectáculo duró 95 días internado

Tras una larga lucha contra el coronavirus, se da la triste noticia de que muere el actor y estrella de Broadway, Nick Cordero, de acuerdo a una publicación que hizo su esposa Amanda Kloots, a través de las redes sociales, informó el portal de noticias de ABC 7.

La hoy viuda de la estrella utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer la tragedia, por lo que publicó una fotografía de él con el siguiente mensaje:

“Dios tiene otro ángel en el cielo ahora. Mi querido esposo falleció esta mañana. Estaba rodeado de amor por su familia, cantando y rezando mientras dejaba gentilmente esta tierra”.

Luego explicó el sentimiento que la invade: “Estoy incrédula y sufriendo en todas partes. Mi corazón está roto ya que no puedo imaginar nuestras vidas sin él. Nick era una luz tan brillante. Era amigo de todos, le encantaba escuchar, ayudar y especialmente hablar. Fue un actor y músico increíble. Amaba a su familia y amaba ser padre y esposo. Elvis y yo lo extrañaremos en todo lo que hacemos, todos los días”

Además comentó: “Para el extraordinario doctor Nicks, Dr. David Ng, ¡Usted fue mi doctor positivo! No hay muchos médicos como tú. Amable, inteligente, compasivo, asertivo y siempre ansioso por escuchar mis ideas locas o llamarme a otro médico para obtener una segunda opinión. Eres un diamante en bruto”

Entonces agradeció el cariño de sus amigos, familiares y seguidores: “No puedo comenzar a agradecerles lo suficiente a todos por la efusión de amor, apoyo y ayuda que hemos recibido estos últimos 95 días. No tienes idea de cuánto levantaste mi espíritu a las 3pm todos los días mientras el mundo cantaba la canción de Nicks, Live Your Life”.

Este mensaje fue respondido por muchos familiares, amigos y seguidores del actor, que fue muy querido por ellos y que no lo abandonaron con sus oraciones mientras estuvo hospitalizado para recuperarse del coronavirus que lo aquejó por días y días.

El actor estuvo alrededor de 95 días internado por el coronavirus, que le causo varias complicaciones que lo mantuvieron en la línea entra la vida y la muerte.

El actor de Broadway que muere a causa de coronavirus tenía 41 años de edad y deja un gran dolor en sus seguidores, ya que siempre oraban por su salud.

Nick Cordero fue hospitalizado a finales de marzo debido a una pulmonía que fue causada por el coronavirus y estuvo internado debido a que tuvo complicaciones.

Incluso le tuvieron que amputar la pierna ya que presentó problemas de coagulación, un daño que causa el Covdi-19 en algunos pacientes.

Luego de administrarle unos anitcoagulantes las complicaciones comenzaron en el cuerpo de Nick Cordero. Al darse cuenta los doctores que esto provocaba más daños en otros de sus órganos, decidieron dejar de aplicárselos.

Pero todo empeoró porque se percataron que se le formaron coágulos en su pierna derecha y después de una análisis a conciencia, se optó por amputársela.

En esos momentos muchas personas se unieron en oración por él como la productora de películas Jane Rosenthal escribió: “Oraciones y amor a #NickCordero y su familia”.

