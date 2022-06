Familiares se despiden del gran actor de Always

Johnson también interpretó dentro de la pantalla chica al personaje principal en la miniserie de 1993 ‘Ned Blessing: The Story of My Life and Times’ antes de retomar el papel en ‘Lone Justice 2’ (1995) y ‘Lone Justice: Showdown at Plum Cree k’ (1996). Interpretó a un bombardero en ‘Flight of the Intruder’ y participó en la miniserie de TNT en 1997 ‘Rough Riders’.

Al actor le sobreviven su esposa e hijos, la familia de Johnson continuó dedicando emotivas palabras de despedida,”Brad disfrutó mucho mejorando y realzando la tierra, de una manera que mantuvo y respetó su belleza natural. Siempre se sintió más a gusto al aire libre, y su pasión por la tierra lo hizo evidente. Por mucho que amaba los vaqueros, la caza y la tierra, Brad amaba nada más que a su familia”. Q.E.P.D. Archivado como: Muere actor Brad Johnson.