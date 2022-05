La muerte de Hopkins en un hospital de California el sábado se produjo varias semanas después de que el actor sufriera un infarto. El fallecimiento de Hopkins fue confirmado por su esposa Sian Hopkins, según The Hollywood Reporter. Los dos estuvieron casados ​​durante 33 años.

De acuerdo con el portal The Sun, se trata del actor de Hollywood, Bo Hopkins, mejor conocido por sus papeles en películas como American Graffiti y Wild BunchCane mencionar que la celebridad murió a la edad de 80 años, así lo confirmaron sus familiares a través de un comunicado.

Muere actor Bo Hopkins. A tan solo cinco meses de haber iniciado el año 2022, las malas noticias no han dejado de llegar, y más en el mundo del espectáculo, donde la muerte se ha hecho presente y se ha llevado a varias celebridades. Fueron varios actores, cantantes, músicos, etc., quienes han dejado de existir.

Cabe mencionar que el medio informó que el actor murió en Van Nuys, California, en el Hospital Valley Presbyterian, este sábado 28 de mayo. Uno de los primeros papeles cinematográficos del actor fue interpretar a Clarence “Crazy” Lee en la película de Sam Peckinpah de 1969 The Wild Bunch.

Décadas más tarde, el actor seguía apareciendo en exhibiciones de autos clásicos como resultado de su papel en American Graffiti y la popularidad de la película entre los amantes de los autos. "Si te dijera cuántas veces la gente se me acercó en estos espectáculos y nos dijo que hemos cambiado sus vidas, no lo creerías", dijo en la entrevista de Shock Cinema.

Algunos de los internautas en las redes sociales, mostraron su tristeza ante la sensible perdida del actor, incluso mencionaron que fue una gran influencia para algunos jóvenes: “Hizo que la gente volviera a subirse a los autos haciendo ese tipo de cosas”, dijo un seguidor

Deja a su esposa y dos hijos

Bo Hopkins nació el 2 de febrero de 1938 en Greenville, Carolina del Sur. Su padre también sufrió un ataque al corazón y falleció a los 39 años, cuando Hopkins era un niño pequeño. Hopkins luego se fue a vivir con sus abuelos. De igual manera serviría en el ejército de los EE. UU. antes de regresar a Carolina del Sur y conseguir un papel en una producción teatral local de The Teahouse of the August Moon.

Después de unirse y cumplir su tiempo en el ejército de los EE. UU. a los 16 años, Hopkins consiguió algunos papeles en el teatro local y, finalmente, aterrizó en la ciudad de Nueva York para estudiar. Además de su esposa, le sobreviven dos hijos.