Acorde a The New York Times, en la pantalla grande, la estrella apareció en la película ganadora del Oscar ‘Shakespeare in Love’ y en adaptaciones cinematográficas de ‘Macbeth’ y ‘The Winter Tale’. También fue conocido por su escritura, escribiendo cuatro novelas, una autobiografía, tres obras de teatro, un guión de televisión y revistas de teatro.

En 1968, luego de completar el servicio militar obligatorio, viajó a Londres para una audición en la Escuela Central de Expresión y Arte dramático, pero no tuvo éxito. Sin embargo ingresó a la Webber Douglas Academy of Dramatic Art donde estudió entre 1969 y 1971. Luego de esta preparación y algunas presentaciones con el grupo teatral Gay Sweatshop, ingresó a la Royal Shakespeare Company en 1982. Brodway Data Base.

Según Brodway Data Base, también fue autor de varias obras de teatro, incluyendo ID (2003) y Primo (2004). La última fue adaptada en una película filmada en 2005. Su obra The Giant (2008), primera de su autoría en que no actuó, se representó en el Teatro Hampstead.

El actor y dramaturgo John Kani dijo: “Viajamos juntos como compatriotas, camaradas en la lucha por una Sudáfrica mejor, como artistas y ambos tuvimos el honor de celebrar juntos los 25 años de la democracia en Sudáfrica en mi última obra ‘Kunene and the King’. Estoy en paz contigo mi amigo y conmigo mismo. Sal de mi rey. Tu hermano”. Todo eso de acuerdo con The Sun.

“En el escenario era una potencia, audaz e intransigente. Fuera del escenario era sorprendentemente modesto, privado y sin ostentación. También podía ser tremendamente divertido. “Disfruté mucho trabajar con él y verlo trabajar y me siento tan triste que no volveré a tener ese placer”. Fueron las palabras de la artista asociada Harriet Walter.

A parte de aparecer en reconocidas obras, escribió un libro

Sus papeles finales en el escenario incluyeron el de un torturador escalofriante en ‘Pinter’s One for the Road’ en la temporada de ‘Pinter West End’, y en la obra de ‘John Kani Kunene and the King’ , que se estrenó en el teatro Swan, Stratford-upon-Avon, en 2019. dirigida por Janice Honeyman. Su funcionamiento en Londres se vio restringido por el primer cierre.

El amor de Sher por el lenguaje siempre fue palpable en sus actuaciones. ” Para un actor, el diálogo es como la comida “, escribió en ‘Year of the Fat Knight’, su libro sobre Falstaff. “Lo sostienes en tu boca, lo saboreas. Si es un buen diálogo, el sabor será distintivo. Si se trata de un diálogo de Shakespeare, el sabor tendrá una estrella Michelin. El diálogo de Falstaff es inmediatamente delicioso: estás masticando un pudín muy rico, más sabroso que dulce, probablemente no es bueno para tu salud, pero irresistible “.