Su trayectoria quedará marcada en la historia del mundo del espectáculo como uno de los más grandes por participar en grandes éxitos como Godzilla. El afamado actor tuvo participaciones además en King of the Monsters de 1956, protagonizada por Raymond Burr, lo que le ayudó a dar un salto tremendo en su carrera y posicionarse como uno de los más talentosos.

De acuerdo a las primeras versiones de su deceso, la estrella de Disney dejó de existir el pasado 14 de marzo en Japón y causó una gran conmoción entre sus familiares, amigos y compañeros de profesión, quienes aun no dan crédito a lo sucedido, mientras más pasan los días su ausencia se siente más, sobre todo por la gran ‘herencia’ artística que dejó.

Una terrible noticia se ha confirmado en las redes sociales luego que se informara que muere Akira Takarada, la estrella de Godzilla, después de una larga carrera en Hollywood en Doctor Doolittle y como voz en off de Disney, tenía 87 años de edad y el mundo des espectáculo se encuentra de luto, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de The Sun .

Pero su muerte no ha quedado a la orilla de los recuerdos, sino que muchas personas se han unido a los homenajes póstumos en las redes sociales y son numerosos los mensajes de unidad y de despedida que otros famosos, conocidos y familia, han escrito para recordar su trayectoria y sobre todo, la calidad de persona que fue en vida y lo recuerdan en Doctor Doolittle. Archivado como: Akira Takarada Disney Godzilla

Por principios de cuentas no podía faltar su compañero de profesión, el cineasta Yoko Higuchi, con gran trayectoria en el mundo del espectáculo y quien no quiso dejar pasar la oportunidad de decir unas palabras para el afamado actor y dijo: “El amor que este hombre sentía por Godzilla era inmenso y lo sentía cada vez que hablaba de la serie. Amaba a Godzilla. Godzilla lo extraña”.

Y los homenajes no paraban en las redes sociales, cuando un seguidor escribió lo siguiente: “Uno de los actores más apuestos y geniales del cine japonés. Romántico, rudo o estoico, lo aportó todo con gran estilo. El suyo fue uno de los rostros más destacados de la serie Godzilla, desde sus inicios en 1954. Lo extrañaremos mucho”. Archivado como: Akira Takarada Disney Godzilla

Después se fue a vivir a Japón en 1948 y allí logró ser un actor popular en la productora Toho. Posteriormente logró estar en las películas Half-Human, The Last War y King Kong Escapes. Ya más tarde colaboró junto a la estrella de Broadway, Harold Rome mientras preparaba una producción de Lo que el viento se llevó para su teatro en 1970.

Akira Takarada Disney Godzilla: ¿CÓMO CONSIGUIÓ LA FAMA?

