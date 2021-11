Hombre sufre accidente, es declarado muerto y tras horas en la morgue despierta

Familia acudió a identificar el cadáver y se lleven aterradora sorpresa

Deseo de familia se convierte en realidad, pero se llevan el susto de su vida Autoridades declaran muerto a Srikesh Kumar, un hombre que sufrió un accidente de moto, pero luego sucedió lo más increíble cuando su cuerpo fue enviado a practicarle la necropsia de ley y como si fuera un milagro, en la morgue despierta, cuando su familia acude a identificarlo, por lo que se llevaron tremendo susto que los dejó más helados que la temperatura que hay en ese lugar, de acuerdo a información que publicó el portal de noticias de New York Post. Como si fuera una historia de terror, la de Srikesh Kumar, de 45 años, un hombre indio que vive en Nueva Delhi, se ha convertido en una verdadera leyenda, luego que sucediera este asombroso hecho y es que el percance fue tan brutas y las heridas que recibió, que cuando el médico llegó al lugar de los hechos, en base a sus revisión, determinó que el la víctima no tenía signos vitales, por lo cual ordenó su traslado a las instalaciones del forense. ¿QUÉ FUE LO QUE LE SUCEDIÓ AL HOMBRE EN EL ACCIDENTE? De acuerdo al reporte de las autoridades, el accidente ocurrió cuando fue atropellado por el conductor de una motocicleta y lo aventó al pavimento, cuando cayó recibió golpes en varias partes de su cuerpo, motivo por el cual quedó inconsciente. De manera inmediata, los testigos llamaron inmediatamente al sistema de emergencias para reportar lo sucedido y solicitar la llegada de los paramédicos a bordo de una ambulancia. Sin embargo, tras una revisión de varios minutos, el doctor encargado determinó que el hombre no tenía actividad en su organismo por lo que su ‘cadáver’ fue enviado a la morgue y allí sucedió lo más increíble que le puede pasar a una familia que vive una trágica noticia como la partida de un ser querido en circunstancias muy violentas.

¿QUÉ HICIERON CON EL 'CADÁVER' ANTES DE LLEVARLO A LA MORGUE? Así que el anhelo de muchas personas de ver 'resucitado' a un familias que ya fue declarado muerto, se le cumplió a estas personas cuando acudieron a identificar el cadáver, sin embargo, al principio el hecho no fue nada agradable, ya que se aterrorizaron y no daban crédito a lo que veían, hasta que los agentes que los acompañaban, también se dieron cuenta que no era un sueño, entonces fue cuando se pidieron explicaciones a las autoridades forenses. Información proporcionada por la Agence France-Presse, el trágico percance ocurrió en Moradabad, al este de la capital, Nueva Delhi, el viernes, el hombre fue declarado muerto en un centro médico privado y luego llevado a un hospital gubernamental, sin embargo, el personal médico fue quien estableció que ya no contaba con signos vitales.

¿PORQUÉ ESTUVO INCONSCIENTE SEIS HORAS? De manera textual Rajendra Kumar, superintendente médico del hospital, dijo a la agencia de noticias el domingo el asombroso suceso: "El médico de urgencias lo examinó. No encontró ningún signo de vida y, por lo tanto, lo declaró muerto", así que por ese motivo fue llevado a la morgue, donde sucedería lo menos esperado por sus familiares. Personal forense colocó el cadáver en el área de congeladores y allí se mantuvo por un lapso de al menos 6 horas, hasta "Cuando un equipo de policía y su familia se acercaron para iniciar los trámites para la autopsia, lo encontraron con vida. Esto es nada menos que un milagro", dijo, y detalló regó que el hombre estuvo en coma después del impactante descubrimiento. Para ver video haz click aquí.

¿CÓMO SE DIERON CUENTA QUE ESTABA VIVO? Cuando llamaron a la familia para informarles del fatal suceso, los citaron a las instalaciones forenses para que identificaran el cadáver. Al ingresar, un grupo de policías los acompañaron, pero entonces sucedió algo aterrador. Fue la cuñada de Kumar, Madhu Bala, quien notó que el hombre aún se estaba moviendo, informó el US Sun. "No está del todo muerto. ¿Cómo pasó esto? Mira, quiere decir algo, está respirando ", dijo Bala en un video que se volvió viral. "Presentaremos una denuncia contra los médicos por negligencia, ya que casi matan a Srikesh metiéndolo en un congelador", dijo a los periodistas cuando le cuestionaron sobre el asombroso sucedo.

¿CÓMO REVIVIÓ SI NO TENÍA LATIDOS EN SU CORAZÓN? A su vez, el jefe del hospital, el Dr. Shiv Singh, dijo que "el oficial médico de emergencia había visto al paciente a las 3 a.m. y no había latidos del corazón. Había examinado al hombre varias veces. "A partir de entonces fue declarado muerto pero, por la mañana, un equipo policial y su familia lo encontraron con vida. Se ha ordenado una sonda. Nuestra prioridad ahora es salvar su vida ", agregó Singh. El video que ya no circula en las redes sociales y se ha vuelto viral por lo increíble que resulta la historia de este hombre a quien creyeron murto, pero esto es solo una muestra de que los milagros ocurren y recientemente una mujer que estaba en coma y que ya tenía fecha definida para ser desconectada, da testimonio de ello, ya que despertó poco antes de que eso sucediera.

DESPIERTA DEL COMA EL DÍA EN QUE LA IBAN A DESCONECTAR Bettina Lerman, de Maine, llevaba un mes conectada a un respirador en Estados Unidos luego de contraer COVID-19 y despertó del coma justo el mismo día cuando los médicos planeaban desconectarla. Andrew, su hijo, dijo que la mujer, de 69 años de edad, dio positivo al coronavirus en septiembre, no estaba vacunada y tenía enfermedades subyacentes, como diabetes y problemas cardiacos que le había llevado a sufrir un ataque al corazón y ser sometida a una cirugía de bypass cuádruple hace un par de años, informó la CNN. Lerman estuvo en coma más de un mes y, de acuerdo con Andrew, sus doctores estaban convencidos de que la mujer no sobreviviría. Le pusieron un respirador el 21 de septiembre y despertó el 29 de octubre. La familia estaba en proceso de comprar una lápida cuando Andrew recibió una llamada telefónica de los doctores: "Tu madre se acaba de despertar", le dijeron.

¿QUÉ HIZO LA FAMILIA? "Tuvimos una reunión familiar con el hospital porque mi madre no se estaba despertando. No importaba lo que hicieran, no podían hacer que se despertara", dijo Lerman. "Dijeron que sus pulmones estaban completamente destruidos. Hay un daño irreversible, simplemente no va a suceder". "Literalmente dejé caer el teléfono. Yo estaba como, ¿qué? Quiero decir, porque se suponía que íbamos a interrumpir el soporte vital ese día", declaró Andrew a la cadena WMTW. Lerman dijo que su madre aún no está fuera de peligro, pero señaló que puede respirar por sí misma con algo de oxígeno Tras lo vivido, informó que su madre se pondrá las dosis de la vacuna contra el coronavirus. "Creo que lo correcto es vacunarse, así que si uno de los miembros de nuestra familia se lo vuelve a poner no será tan malo", adelantó Andrew, de acuerdo con la agencia de noticias El Universal. Andrew agregó que su madre es religiosa y también lo son muchos de sus amigos que han estado rezando por ella. "No soy tan religioso, pero estoy empezando a creer que hay algo que la ayudó. No sé", comentó Andrew. "Ella es un milagro", aseguró

¿PARA QUÉ CREAN CAMPAÑA PARA LA MUJER? Por su parte, la hija de Lerman creó una campaña de GoFundMe para recaudar dinero y así poder ayudar a su madre a recuperarse del COVID-19 luego de asegurar que la mujer aún no se encuentra fuera de peligro. "Ella sabe dónde está, quién es, es tan afilada como una tachuela", dijo Lerman. "Por lo general, cuando alguien sale de un coma así, dicen que los pacientes tienen delirio en el que están muy confundidos. Desde el primer día, ella no ha experimentado nada de eso", indicó el hijo de Lerman después de asegurar que había hablado con su madre durante horas". Por otro lado, la Casa Blanca confirma el primer caso de COVID-19 en la administración de Joe Biden. Se trata de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien anunció que se había contagiado, pero que ya estaba tomando todas las medidas para evitar la propagación del virus y procurar una pronta recuperación.

¿QUIÉN DIO POSITIVO A COVIDA EN LA CASA BLANCA? Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó a través de sus redes sociales que había dado positivo por COVID-19, aunque aclaró que solo presenta síntomas leves. Según la funcionaria de gobierno, no ha tenido contacto con el presidente desde el miércoles pasado. En un comunicado oficial, la secretaria de prensa explicó que prefirió cancelar un compromiso de viaje a Roma que tenía para esta semana con el presidente Joe Biden, debido a que un familiar con el que había tenido contacto recientemente dio positivo por coronavirus. "El miércoles, en coordinación con la alta dirección de la Casa Blanca y el equipo médico, tomé la decisión de no viajar en el viaje al extranjero con el presidente debido a una emergencia familiar, en la que miembros de mi hogar dieron positivo en la prueba de Covid-19", comenzó diciendo en un explicito comunicado. Psaki, de 42 años, agregó que desde que supo sobre el contagio en su caso tomó cartas en el asunto. "Desde entonces, me he puesto en cuarentena y he dado negativo (a través de PCR) para COVID el miércoles, jueves, viernes y sábado", explicó la funcionaria de la Casa Blanca.