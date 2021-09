La joven de 24 años, no dio más detalles sobre el deceso de su abuelo por el momento, pero si expresó el cariño latente que le tenía y que se sentía devastada por su fallecimiento. Hace un par de semanas, también atravesó por una pérdida de un ser querido cercano, ya que falleció la hermana de su novio. Archivado como: Muere abuelo Becky G

"Como te voy a extrañar mi viejo. Tu sabes cuánto te quiero y cuánto me has inspirado.", escribió Becky G en el pie de imagen que compartió en Instagram y donde dio a conocer la noticia del fallecimiento de Don Miguel, que era perteneciente de Jalisco, México. Y él fue una de las personas que la acercó a la música y a la cultura mexicana.

"Aunque me duele un chin… que nunca te voy a poder abrazar de nuevo. Sé que Dios te ha recibido con brazos abiertos y que tu espíritu está más presente que nunca.", se lee en la imagen que compartió la cantante californiana de ascendencia mexicana, lamentado profundamente el deceso de su abuelo.

Tal parece que la cantante, ya presentía la partida de su abuelo. Ella menciona en sus redes sociales, que tuvo la oportunidad de soñar con él y poder abrazarlo por última vez, algo de lo que se siente sumamente afortunada; Becky relató que lo había podido sentir y escuchar, por lo que se sentía sumamente en paz con su partida, aunque claro no deja de doler.

“Mil gracias por todo lo que me has enseñado”

Becky G, explico que siempre tendría que agradecerle a sus abuelos, la persona en la que se convirtió y lo que ha aprendido alrededor de los años. Ella explicó en el escrito que compartió con sus seguidores de Instagram, siempre valorará el sacrificio que realizaron sus cuatro abuelos con su familia al llegar a un país ajeno, para darle una buena vida a su familia.

“Es por ustedes, mis abuelitos, que soy quien soy y te doy mil gracias por todo lo que me has enseñado y todo lo que has echo y sacrificado para tu familia.”, dijo la actriz y cantante a través de su perfil de Instagram. “Seguiré haciéndote sentir orgulloso.”, finalizó la joven en el corto escrito en honor de su abuelo.