La ganadora del certamen lamentó que no pueda acudir a los servicios funerarios de su familiar debido a que se encuentra fuera del país cumpliendo compromisos propios de su triunfo. Sin embargo, no dejó pasar el momento para informar lo triste que se encuentra por la irremediable pérdida.

EN AGOSTO TUVO FESTEJO ESPECIAL

Apenas en agosto pasado, con el reciente título de Miss Universo 2020, una reunión familiar en Nueva York, llena de proyectos, saludable y enamorada de su novio, el tiktoker Ryan Antonio, Alma Andrea Meza llegó hoy a los 27 años.

"Cumplir años es un privilegio, simboliza la madurez, el aprendizaje. Cada cumpleaños que he tenido ha sido de cambios radicales, con personas diferentes. Me motiva un cumpleaños porque me siento cómoda conmigo misma, me propongo nuevas metas y siempre hago nuevos proyectos.