Muere a los 104 años Art Rupe, quien ayudara a dar forma a la música

FALLECE UNA LEYENDA. Muere a los 104 años Art Rupe, quien fuera el fundador de Specialty Récords y quien ayudara a dar forma a la música rock, soul y góspel a través de la extensa carrera que el magnate discográfico desarrolló en la industria musical estadounidense.

Según informó el Washington Post, la Fundación Arthur N. Rupe anunció que Art Rupe murió este viernes 15 de abril, y detallaron que falleció en su casa de Santa Bárbara, California, a los 104 años de edad. Aunque no ofrecieron detalles sobre su causa de su muerte.

En el año 1944, Art Rupe cofundó el sello discográfico Juke Box Récords, aunque un par de años más tarde se separó y fundó su propio sello R&B Specialty Récords, con el que logró lanzar al estrellato las carreras de artistas como Little Richard, Sam Cooke y Lloyd Prince.

De hecho, como productor de su sello discográfico con sede en la ciudad de Los Ángeles, él mismo se encargó se supervisar exitosos proyectos como ‘Tutti Frutti’ de Little Richard, ‘Lawdy Miss Clawdy’ de Price y “‘The Things That I Used to Do’ de Guitar Slim, detalló The Sun.