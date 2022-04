Se habría propuesto trabajar hasta los 100 años pero la enfermedad se lo impidió

Cuando a Hilda Bernard se le entregó el premio a su Trayectoria, dijo que ella quería trabajar hasta los 100 años: “Gracias APTRA por este gesto tan generoso. Me hacía mucha falta en este momento estas caricias. Yo me había propuesto trabajar hasta los 100 años, no me faltan tanto, me faltan cinco nomás, pero cayó este ACV que me hizo daño a la garganta, se me achicaron las cuerdas vocales y me hizo daño en las piernas”, comentó.

La carrera de Hilda Bernard fue bastante fuerte, pues engloba más de 50 telenovelas, pero la fama la alcanzó tras encarnar a la gran villana de la saga Chiquititas, novela infantil producida por Cris Morena que fue transmitida por muchos años con gran éxito y sus inicios fueron sorprendentes.