¡Qué cara! La mueca de Melania a Ivanka Trump evidencia “problemas en casa”.

Sucedió durante el acto de la última noche de la Convención Republicana.

Las cámaras captaron lo que Melania gritaba sin palabras.

La mueca que le hio Melania a Ivanka Trump en la última noche de la Convención Republicana está dando de qué hablar. Es que, Ivanka Trump subió al escenario para colocarse a la deracha del mandatario.

Melania Trump la saludó con una formal sonrisa de plástico cuando subió, pero, inmediatamente, sus sentimientos parecen haberla vencido e hizo una mueca, tan… ¡expresiva!

Una mezcla entre “No te aguanto” y “Qué fastidio”. Así, revoleando los ojos hacia arriba y pasando de la sonrisa a la seriedad en una fracción de segundos.

Podríamos discutirlo todo el día, pero su mueca ya dice todo. Por eso, cuando las cámara los captaron no hizo falta acudir a ningún experto en lenguaje no verbal. Está más que claro.

La Primera Dama y la hija de Trump se llevan falat, o no se llevan, vamos. Compiten por el trono al lado del presidente.

Melania Trump ya no sabe cómo gritarle al mundo, sin hacerlo, lo desalentada, descreída o en crisis que se encuentra con su esposo. Y si no es así, si no es cierto, entonces podría rever sus gestos que le hacen al mundo pensar que sí.

Cuántas veces ha sido portada porque no quiere darle la mano al presidente. Luego viene la explicación, que si sujetaba el bolso, que si se le volaba la falda, que si los tacones… y al final siempre termina dándole la mano a Trump.

Pero su “guerra intestina” con la hija favorita del presidente es algo que se rumorea a voz en grito. Y a Melania ya no parece importarle que todos lo sepan.

El libro “Melania y Yo” de Stephanie Winston Wolkoff, quien fue en su momento la asesora de la Primera Dama y se encargó de organizar la toma de posesión de Donald Trump, estará a la venta a partir del 1 de septiembre. Allí nos vamos a enterar de muchas cosas, pero hay filtraciones de este libro que se van revelando…