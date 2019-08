El sueño de Katie Jo Williams de convertirse en la próxima Ms. América se ha desvanecido después de que le fuera despojado el título de Ms. Nevada State 2019, pero ¿qué fue lo que realmente sucedió para que los organizadores tomaran esta decisión?

Resulta que, de acuerdo con declaraciones hechas por Williams en su cuenta de Facebook, el pasado 18 de agosto los organizadores del evento se comunicaron con ella para informarle que había sido descalificada para participar en el certamen Ms. America 2019 debido a que había realizado comentarios con “demasiado contenido político”.

La joven declara que desde algunos días antes se habían comunicado vía correo electrónico con ella, sugiriéndole que disminuyera los comentarios políticos que realizaba en sus redes sociales personales; sin embargo, también afirma que nunca supieron decirle con exactitud cuáles eran los mensajes que habían ocasionado molestia entre los organizadores, por lo que ella decidió continuar expresando su punto de vista.

En el mismo video, Katie Jo Williams, una veterana del ejército estadounidense, fue firme al señalar la intimidación que sufrió por parte de las autoridades del concurso, quienes le informaron que únicamente le devolverían el dinero que había gastado en boletos de avión y hospedaje si accedía a una serie de condiciones, que incluían negar que había concursado en Ms. Nevada State 2019.

Ante esto, decidió publicar en su cuenta de Twitter las capturas de pantalla de dichos mensajes, solicitando el apoyo de sus seguidores para salir adelante de lo que ella considera una injusticia, pues asegura que el motivo de su descalificación tiene que ver con unos mensajes de apoyo que ella había manifestado hacia el presidente Donald Trump.

Thank you to everyone who supported me, but I have to get this off my chest!

SHARE IT! I’M TIRED OF BEING CENSORED FOR NOTHING!#follow #share #repost #dethroned pic.twitter.com/BTLI0npfeH

— Katie Williams (@KatieJo1821) August 20, 2019