El empresario Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr Tempo, ¿quiere seguir los pasos de El Charro?

El ex de Chiquis Rivera, cuando nadie lo hubiera esperado, da consejos a los inmigrantes

“¿Guardar dinero para qué? Con esta pandemia se muere uno y lo disfruta quien no trabajó”, expresan usuarios

¿Era necesario? Hace unos meses, el cantante Erik Roberto, El Charro, humilló a los inmigrantes al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos, y ahora, tal parece que el empresario Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr Tempo y quien es ex de Chiquis Rivera, quiere seguir sus pasos y da inesperados consejos.

Fue a través de las redes sociales del programa Suelta la sopa de Telemundo, que llegará a su fin en las próximas semanas, que se compartió un video donde el llamado “Michael Jordan de los restaurantes” habló sobre el problema de los latinos.

Mr Tempo, ex de Chiquis Rivera, no se guarda nada

“Te está yendo poquito bien y ya traes un camionetón y estás rentando un departamento, no es ni casa propia. No toques ese dinero, todo lo que estás vendiendo, te está yendo muy bien, no lo toques, aguántate un año”, comentó Mr Tempo.

Con su característico look, el empresario, quien ‘saltó a la fama’ tras tener una relación con Chiquis Rivera después de que la cantante se separó de Lorenzo Méndez, se dirigió a los latinos para decirles que si ya le ching… por tantos años y le batallaron como empleados, sigan con esa mentalidad.