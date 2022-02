Siguen las reacciones tras el lanzamiento de ‘Invencible’

“No ocupo chismes de la familia Rivera para jalar más fama”, expresó el empresario Jorge Cueva ¡Lo que se viene! Horas después de que saliera a la venta el libro Invencible, el empresario Jorge Cueva, mejor conocido como Mr Tempo, despotricó contra Chiquis Rivera, con quien se aseguró que mantuvo una relación luego de que la cantante se separara de su esposo, Lorenzo Méndez. En un video que está disp9nible en el canal oficial de YouTube de Imagen Entretenmiento, que hasta el momento tiene más de 20 mil vistas. el emprendedor compartió su versión de los hechos y no dudó en explotar contra la hija mayor de Jenni Rivera, pero ¿qué fue lo que dijo? “No ocupo chismes de la familia Rivera para jalar más fama”, aseguró Mr Tempo tras el lanzamiento del libro de Chiquis “No quiero volver a hablar de ese tema. Me vale mad… lo que haya dicho esa vieja (refiriéndose a Chiquis), no me interesa, yo soy un empresario, no ocupo chismes, la neta, soy el empresario más exitoso de California”, expresó Mr Tempo en un audio que se presentó en el programa De primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante. A continuación, Jorge Cueva mencionó que recientemente se hizo socio de varios restaurantes con personalidades muy famosas, pero que en este momento no puede decir de quiénes se trata: “No me interesa andar en chismes de vecindad, de lavadero, solamente así agarran fama, yo no ocupo de esas mam…”.

Mr Tempo se describe como “un caballero” Pero eso no sería todo lo que Mr Tempo tendría qué decir de lo que se reveló de él en el libro Invencible, de la autoría de Chiquis: “Soy un caballero y no voy a decir… y tengo pruebas y tengo WhatsApp y tengo fotos, pero eso no se hace, eso no es de hombres. Si ella quiere agarrarse y hablar de mí, que no sé que fue lo que dijo y ni me interesa, yo estoy mil por ciento tranquilo de que lo que hicimos fue ‘naturalito’ y sin mala intención”. “Dios, ella (Chiquis) y yo sabemos exactamente qué pasó y cómo pasó, entonces, no ocupo de esos chismes baratos, gente sin qué hacer, la neta, entonces, vamos como los cangrejos, pa’ trás. Como latinos nos encanta el chisme, nos encanta ver que es lo que hace el vecino, nos encanta, como el programa que tienes tú (refiriéndose a De primera mano) que no te dejan nada de provecho”.

“Nada fue planeado” Por último, el empresario Jorge Cueva dijo que sus intenciones con Chiquis siempre fueron buenas, pues quería asociarse con ella para sacar un tequila a la venta, aunque después pasaron otras cosas físicas (sin entrar en detalles) y que “nada fue planeado”. El empresario finalizó así: “Ojalá por el bien mental de ella no haya dicho mentiras porque eso no se hace, y sí en su mente se hizo su propia historia, yo tengo pruebas que no las voy a enseñar, no soy tan corriente. No ocupo chismes de la familia Rivera para jalar más fama. Gracias a Dios antes de comenzar ya era súper exitoso como empresario. Soy de los pocos latinos mexicanos de Guadalajara que se vino de inmigrante multimillonario, entonces, con eso es más que suficiente para mí como logro. Estoy súper orgulloso de lo que he logrado a base de puro esfuerzo, puro trabajo”, concluyó.

¿Chiquis celebra al empresario? Después de que se compartiera eset audio, el periodista Gustavo Adolfo Infante aclaró que no era dirigido a él, sino que una persona se lo mandó para que lo usara, con autorización de Mr Tempo, en la emisión del programa De primera mano, pero el conductor reveló lo que nadie hubiera esperado… “A mí me consta, cenando con Tempo, que Chiquis le hablaba y le reclamaba: ‘oye es que ayer en tal lugar estabas’, delante de mí, dos veces”. Por su parte, la conductora Addis Tuñón preguntó que sí hubo algo más que publicidad entre ellos respecto al tequila que ambos planeaban sacar a la venta. Infante le aseguro que sí.

“Chiquis, a la próxima ten cuidado al escoger a las personas con las que te relacionas” No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a este audio donde Mr Tempo despotrica contra Chiquis tras la publicación de su libro Invencible: “Qué falta de caballero. Expresarse así. Serás muy exitoso, pero te falta respeto”, “Es todo un higado, qué sangrón”, “Un ‘caballero’, pero le dijo pin… vieja”. “Qué tal cuando le preguntaban que si andaba con ella, hasta rueda de prensa hacía, ahora ya se le olvidó. Chiquis, a la próxima ten cuidado al escoger a las personas con las que te relacionas”, “La verdad, la mayoría sabemos que cochinadas existen en esos ambiente, relacionadas a personas públicas” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Se le van con todo a Chiquis tras la publicación de su libro Donde se encargaron de retomar lo dicho por Mr Tempo tras la publicación del libro Invencible fue en las redes sociales de Escándalo, donde los usuarios se le fueron con todo a Chiquis: “Bien dicho. Demasiado problemática esa tipa”, “Vaya, hasta que alguien tuvo huev… para callarla y no andar con chismes y directo. Este sí le mete una demanda, ojalá”. “¿Pues es que así como la respeta alguien? Se acostó con él porque andaba caliente y Lorenzo cansado y no le dio y eso la traumó y con eso ya tuvo para que cuando el Tempo le sonrió se le cayeran los chones. No mam… necesita ayuda la ruca”, “Creo que la Chiquis anda jugando con fuego y va a salir bien quemada”, “Mejor se hubiera quedado callada”.

“Agárrense que ahí viene lo bueno”: todo parecía que iba viento en popa entre Chiquis y Mr Tempo Fue el 19 de octubre del 2020 que el actor mexicano Salvador Zerboni compartió en sus redes sociales una de las primeras fotos en las que Mr Tempo y Chiquis se dejaban ver juntos, por lo que muchos de inmediato pensaron que entre ellos había algo más que una sociedad. “@chiquis @mr.tempo @alexisayala @pedroprietotv vaya locura!!! Juntos, dinamita pura!!! Agárrense que ahí viene lo bueno!!! PUM!!! @hijodevecino muchas sorpresas tendremos para ustedes!!!”, se puede leer en esta publicación que provocó en su momento todo tipo de reacciones.