Mourinho regresa a la Serie A, dirigirá a la Roma

La serie A

“El nombramiento de José es un paso enorme para la construcción de una mentalidad ganadora en el club”, añadieron. Mourinho dirigió previamente en la Serie A con el Inter de Milán, conduciendo a los Nerazzurri a una tripleta de títulos en 2010, incluyendo la Liga de Campeones. También fue el timonel de Porto, Chelsea, Real Madrid, Manchester United y Tottenham, de donde fue despedido el mes pasado.

“Tras haber hablado con los dueños y (el director deportivo) Tiago Pinto me di cuenta enseguida de todo lo que ambicionan para la Roma”, dijo Mourinho. “Es la misma ambición y aspiración que siempre me han motivado y todos juntos queremos construir un proyecto ganador en los próximos años”. “La increíble pasión de los hinchas me convenció para aceptar el cargo y estoy impaciente para que arranque la próxima temporada”, añadió. La Roma marcha en la séptima plaza de la Serie A con cuatro fechas por disputar. También alcanzaron las semifinales de la Liga Europa y el jueves recibirán al Manchester United en el partido de vuelta tras perder 6-2 en el primero duelo de la eliminatoria.