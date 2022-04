Al inicio de la reseña se explica que el Motel Nueva Castilla se encuentra ubicado a 30 minutos hacia el norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, justo en el camino que conduce al aeropuerto internacional. Destaca que el lugar tiene una entrada tipo medieval, con dos torres de piedras, y las habitaciones se piden como si fuera un drive thru del McDonalds. Archivado como: Motel Debanhi Escobar

En la página Moteles Monterrey.com se le a una calificación 5 de 10 y señala que aunque ya había habitaciones remodeladas, el precio no parecía justo, pues se podrían encontrar mejores lugares por el mismo costo, además que se criticaba la limpieza del mismo.

Además dice: ” Algunas habitaciones son viejas y deterioradas, el clima o el jacuzzi a veces no funcionan bien. Incluso te puedes encontrar con una sorpresa en las sabanas pues su limpieza da mucho de que hablar. Por eso te recomendamos pedir las habitaciones recién remodeladas y aún así revisarla bien al momento que te la entregan.En pocas palabras ojo pues por el dinero que cuesta puedes encontrar un lugar más decente”

De manera textual la página dice lo siguiente del Motel Nueva Castilla: “Tiene un montón de tipos de habitaciones, a precios razonables, solo que te sugerimos revisar el funcionamiento de los servicios que pagues pues el motel tiene sus años y a veces el mantenimiento de los cuartos no esta en buenas condiciones”.

Motel Debanhi Escobar:”MUY MAL SERVICIO”

Pero las críticas de las personas no se hicieron esperar: “Pésima atención por parte del personal, las toallas viejas, no hay internet… nada recomendable”, “horrible atención de la recepcionista y la puerta de la habitación no tenía el pasador para cerrar, además de pedir identificación y quedársela hasta que uno sale”.

De los pocos comentarios buenos alguien escribió lo siguiente que coincide con la página de Moteles Monterrey: “Se veía renovado, limpio, cómodo, buen clima y tv, esta opción no cuenta con estacionamiento individual, recomendable para unas horas agradables”.