El árbol moringa (Moringa oleifera) es nativo del norte de la India y ha sido apodado “el árbol milagroso” y “el árbol de la vida” por sus propiedades de súper alimento. Prácticamente todas las partes de este árbol son comestibles y están cargadas con nutrientes. De acuerdo con el investigador de nutrición C.Gopalan, autor de Nutritive Value of Indian Foods: “Una pequeña ración de las hojas chicas y humildes del árbol moringa tiene 7 veces más vitamina C que una naranja, 4 veces más calcio que la leche, y 4 veces más beta-caroteno que las zanahorias”.

Sin sorpresa alguna, el árbol puede crecer prácticamente en cualquier clima. Especialmente en lugares donde hay mala nutrición, se está desarrollando un seguimiento al culto entre los entusiastas de los alimentos naturales. Como resultado, ahora hay una amplia variedad de suplementos, y hasta el Dr. Oz se subió al tren llamándolo “energy blaster (pistola de energía)”, mientras que otros dijeron que también ayuda con la pérdida de peso. Aquí hay 8 razones más por las que todo mundo está hablando de la moringa.