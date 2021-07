Según el experto, en declaraciones que publica The Hill: “Creo que el verdadero significado práctico de esta decisión hoy es que pone a los CDC en una caja. Están atrapados en este momento”, dijo Wake. “Si hubieran pensado en renovarlo, lo cual era muy probable que lo hicieran, ahora tienen al Sexto Circuito definitivamente de acuerdo con nosotros en que no tenían autoridad estatutaria, y que si lo tenían, era un problema constitucional”.

La noticia significa que no será obligada a dejar su hogar cuando finalice la moratoria federal de desalojos el 31 de julio. Pero la espera e incertidumbre significaron meses de estrés. "Ha sido una locura, especialmente cuando tienes niños en la escuela", dijo Bartley. "Ha sido más o menos depender de un capricho. Ok, ¿tendré un lugar a dónde llegar cada mes?".

CRISIS

Millones de personas se han encontrado a sí mismas en una situación similar a la de Bartley y enfrentan posibles desalojos, a pesar de las promesas de los gobernadores de ayudar a los inquilinos después de que el Congreso aprobara la Ley CARES (Ley de Ayuda, Asistencia y Seguridad Económica Debido al Coronavirus), en marzo de 2020.

A nivel nacional, los lideres estatales reservaron cuando menos 2.600 millones de dólares del Fondo de Asistencia Debido al Coronavirus de la Ley CARES para ayudar a inquilinos con dificultades, pero un año después, más de 425 millones de dólares, o el 16%, no habían llegado a los bolsillos de los inquilinos o sus arrendadores, según una investigación de The Center for Public Integrity y The Associated Press.