Fue en su cuenta oficial de Instagram donde la adolescente Montse García, volvió a compartir una imagen de ella misma, después de un largo tiempo de no hacerlo y lo hizo impactando a sus seguidores con un cambio de look radical, que dejó con la boca abierta a muchos usuarios.

Montse García Telesa reaparece. Muchos recuerdan a la pequeña niña Montse García quien participó en el programa de Pequeños Gigantes, donde se hizo famosa por interpretar al personaje de Telesa, ahora la joven de 16 años de edad vuelve a reaparecer en su cuenta de red social después de casi un año de no hacerlo, y con un increíble cambio de imagen.

Montse García Telesa reaparece: Ya no es una niña

Con el encabezado de: “¿Sabes qué? He tomado la decisión de no ser más un hada”, acompañando la serie de imágenes que además también incluye una grabación donde Montse García ‘Telesa’ está modelando y presumiendo su cambio de estilo en su cabello, demostrando que ya no es una niña.

En el video se observa como la joven que impactó al mundo de los espectáculos cuando era solo una niña, está dándole la espalda a la cámara modelando su cabellera, para después voltear repentinamente con una mirada de seriedad, culminando con una sonrisa tierna.