Monstruoso asteroide casi como el Everest se acerca a la Tierra

Un asteroide casi tan grande como el Monte Everest se aproximará a la Tierra en abril

El asteroide tiene entre 1 y 2.5 millas de ancho y está clasificado como potencialmente peligroso.

Su aproximación a nuestro planeta se espera para el 29 de abril.

Un monstruoso asteroide lo suficientemente grande como para causar efectos globales en el planeta pasará la ruta orbital de la Tierra a fines del próximo mes, según la NASA.

Se proyecta que pasará a una distancia de aproximadamente tres millones de millas de nuestro planeta, aproximadamente 12 veces la distancia entre la Tierra y la luna.

El asteroide recién descubierto, el OR2 de 1998, se encontró junto con otro asteroide potencialmente peligroso, llamado 1998 OH, dijo la NASA en un comunicado. Ambos miden aproximadamente una milla de diámetro.

El OR2 mide, particularmente entre 1.8 km a 4.1 km de diametro. ¡Impresionante!

El asteroide más inminente estará en su punto más cercano con la Tierra a primera hora de la mañana del 29 de abril y viajará a aproximadamente 19,461 mph (8.69 Kms/seg), según los datos de seguimiento de la NASA.

Los asteroides fueron encontrados por el sistema de Seguimiento de Asteroides Cercanos a la Tierra (NEAT) de la NASA, que está diseñado para rastrear asteroides y cometas potencialmente peligrosos antes de que lleguen a la Tierra.

“Estos descubrimientos se producen inmediatamente después de la instalación del nuevo hardware informático y de análisis de datos de última generación que acelera nuestra búsqueda de objetos cercanos a la Tierra”, dijo el Dr. Steven Pravdo, Gerente de Proyectos de NEAT, de JPL. “Esto muestra que nuestros esfuerzos para encontrar objetos cercanos a la Tierra están dando sus frutos”.

Las observaciones de seguimiento realizadas por el Dr. David L. Rabinowitz del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA mostraron que ninguno de los asteroides representaba una amenaza para la Tierra, según la NASA.

“Nuestro objetivo es descubrir y rastrear todos los asteroides y cometas potencialmente peligrosos mucho antes de que puedan acercarse a la Tierra”, dijo Eleanor Helin, investigadora principal de NEAT. “El descubrimiento de estos dos asteroides ilustra cómo NEAT está haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer”.

La NASA, de todos modos, dice que no hay que preocuparse, no se espera que este monstruoso asteroide choque con nuestro planeta. Los científicos de la NASA no lo han puesto en el lista de la agencia de posibles eventos de impacto futuro.

