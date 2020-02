Pronostican “monstruosa” tormenta de nieve en Chicago esta semana

Una tormenta de nieve de más de 40 horas pudiera afectar el área de Chicago desde este lunes.

Diversos modelos de pronósticos indican que una poderosa tormenta de nieve pudiera afectar el área de Chicago durante más de 40 horas comenzando este lunes, con la caída de hasta 14 pulgadas de nieve, según medios locales.

Calificada como “monstruosa” por meteorólogos locales, la tormenta dejaría más nieve de lo habitual “tal vez por más de 48 horas a partir del lunes por la noche”, pero “esto todavía está allá afuera y los números de pronóstico van a cambiar”, aseguran al canal Fox 32.

A medida que transcurren las horas, los modelos de pronósticos van cambiando y mejoran en Chicago cuanto al impacto de la tormenta, que estará “castigando a Wisconsin con una gran nevada y apenas trayendo un copo a la ciudad” de los vientos, vaticinan.

HEADS UP, CHICAGO! A lot of snow may be coming our way 😳❄️ https://t.co/zm3zw7aghJ — FOX 32 News (@fox32news) February 23, 2020

Sin embargo, en otras gráficas se preveé que esta área de Illinois podría recibir hasta siete pulgadas de nieve en varias zonas, basados en modelos de pronóstico europeo y canadiense, que sí aseguran que el clima cálido del fin de semana llegará a su fin el lunes.

Savor today as Winter returns next week. Warmest day of 2020 to date as high temps reach 55°-58°. Tues-Wed storm is a much different animal than anything we’ve seen approach Chicago since Dec 1. System is loaded with moisture & enough cold air to switch rain ➡️ snow… pic.twitter.com/TXooHYYWSH — Mike Hamernik (@MikeHamernik) February 23, 2020

Desde que comenzó el invierno meteorológico el 1 de diciembre de 2019, el área de Chicago ha recibido 16.9 pulgadas de nieve, lo que significa 8.3 pulgadas por debajo de lo normal, informó el meteorólogo jefe Bill Bellis en Twitter.

De acuerdo con los registros oficiales, solo en febrero el área de Chicago ha recibido 7.1 pulgadas de nieve y la nevada promedio para este mes es de 9.1 pulgadas, por lo cual la anunciada tormenta romperá con la media mensual.