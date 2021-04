Monster Jam ha reinventado la experiencia de los invitados a eventos en vivo y ha creado compras sin contacto para que los fanáticos pidan mercadería por adelantado o en el lugar desde la comodidad de su asiento. Es una gran oportunidad para pasarla en familia, así que no falte.

Datos de interes para ir al Monster Jam

CUÁNDO:Sábado, 24 de abril de 2021-11 a.m. y 5 p.m.Domingo, 25 de abril de 2021-11 a.m. y 5 p.m. DÓNDE:Autódromo de Atlanta1 500 Tara PlaceHampton, GA 30228 No pierda su oportunidad de pasar un buen momento junto a su familia y disfrutar de ese gran evento

ENTRADAS:Los boletos para eventos comienzan en $ 15 cada uno *Los boletos estarán disponibles para su compra en línea en ticketmaster.com o llame al 877-9-AMS-TIX. * Los precios de las entradas están sujetos a cambios; es posible que se apliquen tarifas de lugar / venta de entradas